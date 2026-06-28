Iran razmatra uvođenje naknada za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, procenjujući da bi na taj način mogao da zaradi oko 40 milijardi dolara godišnje.

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Iran razmatra uvođenje naknada za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, procenjujući da bi od toga mogao da ostvaruje oko 40 milijardi dolara prihoda godišnje.

Međutim, prema pisanju lista Volstrit džurnal, Kina se protivi toj ideji zbog mogućih posledica po globalnu pomorsku trgovinu.

Teheran planira da naplatu predstavi kao naknadu za bezbjednosne i ekološke usluge, pozivajući se na turski model u Bosforu i Dardanelima.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da međunarodno pravo ne dozvoljava naplatu prolaska kroz Ormuski moreuz na isti način. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine garantuje pravo slobodnog tranzitnog prolaska brodova kroz moreuze.

Najveći razlog kineskog protivljenja jeste strah da bi takav potez mogao da postane presedan i otvori mogućnost uvođenja sličnih naknada u Malajskom moreuzu, kroz koji prolazi oko četvrtina svjetske pomorske trgovine i koji je od ključnog značaja za kinesku ekonomiju.

Analitičari upozoravaju da bi dodatna ograničenja na važnim pomorskim rutama mogla da izazovu nove poremećaje u globalnoj trgovini i lancima snabdijevanja.