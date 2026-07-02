U noći između 1. i 2. jula, Rusija je pokrenula novi talas masovnih raketnih i bespilotnih napada na Kijev i druge ukrajinske gradove, samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Moskva sprema još jedan veliki vazdušni udar.

Izvor: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Prema prvim informacijama, desetine krstarećih i balističkih raketa ispaljene su na Kijev u napadu koji bi mogao biti jedan od najžešćih od početka pune ruske invazije, prema pisanju ukrajinskih medija.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je izvijestio da je najmanje pet osoba povrijeđeno. U napadu su uništene stambene zgrade, oštećen je hotel u centru grada, a nekoliko višespratnica je zahvaćeno požarom. Konačan obim ljudskih žrtava i materijalne štete još nije poznat, jer ruski napadi još uvijek traju u vrijeme objavljivanja.

Upozorenja na vazdušne napade proglašena su u nekoliko ukrajinskih regiona, a eksplozije su prijavljene u Zaporožju, Pavlogradu u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i u Sumima i Harkovu na sjeveroistoku zemlje.

Po lokalnom vremenu, u Kijevu su se čule snažne eksplozije i intenzivne operacije protivvazdušne odbrane. Ubrzo nakon toga, načelnik Vojne uprave grada Kijeva, Timur Tkačenko, upozorio je da jedinice protivvazdušne odbrane presreću ruske dronove na prilazima gradu.

Postoji mogućnost da će jurišni dronovi nastaviti da lete ka prestonici. Postoji i mogućnost kombinovanog napada u narednim danima, upozorio je Tkačenko.

Russians targeting residential buildings in Kyiv at this hour.pic.twitter.com/CJXLEh4j72 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv)July 1, 2026

Kijevljani su se tokom večeri masovno sklonili u podzemne metro stanice, a mnogi su tamo postavili šatore u pripremi za dugu noć.

Neposredno prije početka napada, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da grupe ruskih dronova lete ka Kijevu, ali i ka Nikolajevu, Konotopu i Hersonu. Nešto više od sat vremena kasnije, objavljeno je da novi talasi dronova dolaze ka prijestonici.

Tkačenko je upozorio da dronovi napadaju Kijev „iz svih pravaca“.

Druga faza napada počela je u ranim jutarnjim satima 2. jula kada su balističke rakete, uključujući hipersonične rakete tipa Cirkon, počele da stižu ka prijestonici Ukrajine

The Kyiv metro fully crowded as the city prepares for a large-scale Russian aerial attack in the coming hours.



There are now reports about the take-off of at least seven Tupolev Tu-95MS and three Tupolev Tu-160 strategic bombers/missile carriers from air bases in Russia.…pic.twitter.com/JyOQPXAaSd — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able)July 1, 2026

U 00:45, Tkačenko je upozorio na neposrednu opasnost od balističkog napada na Kijev, a pola sata kasnije isto upozorenje izdalo je i ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Kanali koji prate otvorene izvore objavili su da je Rusija podigla u vazduh do deset strateških bombardera.

Novinari „Kijev Independent“ izvestili su da su se izuzetno glasne detonacije čule neposredno pre 2 sata ujutru, dok je ratno vazduhoplovstvo upozorilo da ruske rakete ciljaju Kijev i nekoliko drugih ukrajinskih gradova. Eksplozije su bile toliko snažne da su se jasno čule čak i u dubokim podzemnim skloništima.

Lokalne vlasti kažu da su mete napada bile stambene zgrade širom Kijeva, a povređeni su civili i radnici hitnih službi. Centralni okrug grada, u kojem se nalaze muzeji, univerziteti i brojne stambene zgrade, takođe je teško oštećen.

An apartment building can be seen on fire following an impact from Russian fires, amidst renewed drone and missile strikes on Ukraine’s capital of Kyiv.pic.twitter.com/HB5Ujgmk7h — OSINTdefender (@sentdefender)July 1, 2026

Kličko je izvijestio da je oštećena zgrada hitne medicinske službe u Ševčenkivskom okrugu, u kojoj je povređeno pet radnika. Jedan bolničar je u kritičnom stanju, dok su dve osobe hospitalizovane.

Tkačenko je objavio da je stambena zgrada u istom dijelu grada potpuno uništena.

Ranije uveče, ruski dron je izazvao požar u hotelu u Ševčenkivskom okrugu. Prema dostupnim snimcima, riječ je o hotelu Sitihotel Rezidens u centru Kijeva.

Kličko je takođe izvijestio da se u Desnjanskom okrugu srušila devetospratnica. Spasilačke službe tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.

Požari su izbili i na dvije lokacije u Pečerskom okrugu, u neposrednoj blizini stambenih zgrada, dok je požar izbio u blizini administrativne zgrade u Solomjanskom okrugu. Oštećena je i višespratnica u Goloseivskom okrugu.

Pojačana uzbuna usledila je nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je tokom zajedničke konferencije za novinare sa irskim premijerom Mihaelom Martinom rekao da Ukrajina ima obavještajne podatke da Rusija priprema još jedan veliki vazdušni napad.

Svedoci smo velikih vazdušnih udara jednom ili dva puta nedeljno. Danas imamo zabrinjavajuće informacije da Rusija priprema još jedan takav masovni napad. Imamo relevantne obavještajne podatke, rekao je Zelenski.

Desetoro poginulih u noćnom napadu na Kijev

U masovnom ruskom raketnom i dronskom napadu na Kijev i druge ukrajinske gradove, deset ljudi je poginulo, a najmanje 34 je povrijeđeno, prema novim zvaničnim podacima lokalnih vlasti o posledicama noćnog udara, objavio je Kijev Independent.

Načelnik vojne uprave grada Kijeva Timur Tkačenko i gradonačelnik Vitalij Kličko izvestili su da je 32 povrijeđene osobe hospitalizovano, a među žrtvama su i djeca.

Do 7 sati ujutru po lokalnom vremenu, šteta i razaranja su prijavljeni na više od 30 lokacija u svim okruzima Kijeva. Državna služba za vanredne situacije potvrdila je da su požari i teška oštećenja stambenih zgrada i civilne infrastrukture prijavljeni širom prijestonice.

Novi podaci takođe otkrivaju tačan obim štete po gradskim okruzima. U Golosievku je izbio požar u šesnaestospratnoj zgradi, dok je u Darnici zabeleženo delimično rušenje kuća i višespratnih zgrada. U Pečerskom okrugu oštećena je devetospratna zgrada, pri čemu je požar izbio između prvog i drugog sprata, zahvativši površinu od 200 kvadratnih metara. Pored toga, skladište je izgorelo u Obolonu, dok su dvije kuće oštećene u Svjatošinu.