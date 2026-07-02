Istraživačka fondacija otkrila je imovinu porodice Sergeja Ivanova vrednu 4,2 milijarde rubalja, uključujući luksuzne nekretnine u Moskvi i Dubaiju.

Izvor: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Porodica Sergeja Ivanova, saveznika Vladimira Putina i bivšeg ruskog ministra odbrane, koji je preminuo 26. juna, posjeduje nekretnine ukupne vrijednosti 4,2 milijarde rubalja, što je skoro 54,2 miliona dolara. To je u novoj video-istrazi otkrila Fondacija za borbu protiv korupcije (FBK), samo nedelju dana nakon njegove smrti, piše nezavisni ruski medij Meduza.

Prema navodima FBK-a, sam Ivanov posjedovao je kuću od 2.700 kvadratnih metara na parceli većoj od jednog hektara u Žukovki, na prestižnoj lokaciji Rubljovo-Uspenskoje u Moskovskoj oblasti. Vrednost te nekretnine procenjena je na više od dvije milijarde rubalja, odnosno preko 25,8 miliona dolara.

U istrazi se takođe pominje stan od 926 kvadratnih metara u luksuznom kompleksu u Dubaiju. Stan je, kako tvrdi FBK, u februaru 2023. kupila supruga Sergeja Ivanova Mlađeg, snaja preminulog ministra, i to „usred rata i stezanja kaiša“. Fondacija navodi da uporediv stan vrijedi 480 miliona rubalja, odnosno oko 6,2 miliona dolara.

Među ostalim nekretninama koje pripadaju Ivanovu i njegovoj porodici nalaze se i stanovi u Moskvi, čiji broj i vrednost nisu precizirani u videu, kao i zemljište na obali u Kalinjingradu. U svojim zvaničnim imovinskim kartonima Ivanov je prijavljivao zaradu od nešto više od milion rubalja mjesečno, što je oko 13.000 dolara.

Dugogodišnja karijera u vrhu vlasti

Sergej Ivanov preminuo je 26. juna u 73. godini. Tokom karijere obavljao je niz najviših državnih funkcija, uključujući položaje sekretara Saveta bezbjednosti Rusije, ministra odbrane, prvog potpredsjednika vlade, potpredsjednika vlade i šefa predsjedničke administracije.

Godine 2007. Ivanov je bio jedan od glavnih kandidata za mogućeg naslednika Vladimira Putina na mestu predsjednika Rusije, ali je u toj trci na kraju izgubio od Dmitrija Medvedeva.

(Index/MONDO)