Američki predsjednik Donald Tramp predstavio je specijalno ograničeno izdanje američkog pasoša povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD, na kojem se nalazi njegov portret.

Izvor: Truth Social/Donald Trump

Američki predsjednik Donald Tramp u petak je predstavio primerak specijalnog ograničenog izdanja američkog pasoša kojim se obilježava 250. godišnjica nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, a na kojem se nalazi njegov portret.

"Novi pasoš SAD, koji poručuje: 'Dobro došli, ali budite dobri!'", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Istina socijal, uz prikaz dizajna pasoša.

Predloženi pasoš uključuje fotografiju Trampa ozbiljnog izraza kako sedi naslonjen na sto, uz njegov potpis, dok se u pozadini nalazi tekst Deklaracije o nezavisnosti.

Na poleđini pasoša prikazana je ilustracija potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine, zajedno sa natpisom "Sjedinjene Američke Države 250". Bela kuća je takođe podejlila isti izgled pasoša, nazivajući ga "Patriotskim pasošem".