Vrhovni sud SAD odbacio je žalbu Donalda Trampa, čime je potvrđena presuda po kojoj mora da isplati pet miliona dolara spisateljici E. Džin Kerol za seksualno zlostavljanje i klevetu.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Vrhovni sud je odbio da razmatra žalbu Donalda Trampa na građansku presudu kojom je proglašen odgovornim za se**ualno zlostavljanje i klevetanje spisateljice E. Džin Kerol, te sada mora da isplati odštetu od pet miliona dolara, piše Daily Mail.

Kerol je 2022. godine tužila Trampa za klevetu i fizički napad u građanskoj parnici, tvrdeći da ju je se**ualno napao u proljeće 1996. godine u kabini za presvlačenje robne kuće "Bergdorf Gudman" u Njujorku.

Takođe je navela da ju je oklevetao izjavama da je izmislila priču kako bi povećala prodaju svoje knjige. Slučaj je završio na sudu u Njujorku, gdje je porota proglasila Trampa odgovornim i dodijelila spisateljici odštetu od pet miliona dolara.

Ona će najvjerovatnije uskoro dobiti taj novac jer je Tramp još 2023. godine, nakon presude porote, uplatio 5,5 miliona dolara na račun pod kontrolom suda. Odluka Vrhovnog suda donijeta u ponedeljak, da odbaci njegovu žalbu, znači da će konačno morati da joj preda novac, nakon višegodišnjeg opiranja plaćanju i negiranja bilo kakve krivice.

Još jedan sudski proces i presuda od preko 100 miliona dolara

Kerol je tužila Trampa i u odvojenom slučaju za klevetu iz 2019. godine, koji je rezultirao presudom porote od 83,3 miliona dolara. Sa obračunatim kamatama, taj iznos je u međuvremenu porastao na preko 100 miliona dolara.

Tramp traži od Vrhovnog suda da poništi i tu presudu, nakon što su tročlano sudsko vijeće i puni sastav Apelacionog suda Drugog okruga odbacili njegov argument da ga predsednički imunitet štiti od odgovornosti.

Svjedočenja i zloglasni snimak

Tramp se ranije žalio da je sudija Luis Kaplan, koji je vodio slučaj iz 2022. godine, postupio neprimjereno jer je dozvolio poroti da čuje svjedočenja još dvije žene koje su tvrdile da ih je Tramp se**ualno napao prije mnogo godina.

Njegovi advokati su u žalbi naveli da sudija nije smio da dopusti poroti gledanje zloglasnog snimka "Access Hollywood", na kojem se Tramp 2005. godine hvalio neprikladnim dodirivanjem žena. Trampovu žalbu je prošle godine odbacio Apelacioni sud Drugog okruga SAD, presudivši da odluke sudije Kaplana ne daju osnova za novo suđenje. U junu 2025. godine, Tramp je podnio žalbu drugom veću apelacionih sudija, ali je ponovo izgubio prije nego što se obratio Vrhovnom sudu.

Upozorenja advokata i ćutanje Suda

U januarskom podnesku Vrhovnom sudu, Trampovi advokati su tvrdili da primoravanje predsjednika da skrene pažnju sa svojih zvaničnih dužnosti "ugrožava samo tkivo naše republike".

"Zlostavljanje predsjednika se ne smije dopustiti", navodi se u podnesku.

Vrhovni sud je mesecima zadržavao ovu žalbu, više puta odlažući njeno stavljanje na dnevni red, bez objašnjenja za takva odlaganja. List "Dejli mejl" (Daily Mail) kontaktirao je Bijelu kuću za komentar, dok se očekuje da će Trampovi advokati narednih dana nastaviti da insistiraju pred sudom na žalbi za drugu presudu vrijednu 83 miliona dolara.