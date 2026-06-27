Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavio fotografiju generisanu vještačkom inteligencijom, na kojoj je prikazan ogrnut američkom zastavom dok na leđima nosi planetu Zemlju.

Izvor: Truth Social/Donald Trump

Fotografija američkog predsjednika Donalda Trampa ogrnutog američkom zastavom, dok na leđima nosi planetu Zemlju, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Ipak, riječ je o slici generisanoj pomoću vještačke inteligencije, koja je objavljena na njegovoj društvenoj mreži "Truth Social", a njen upečatljiv sadržaj izazvao je različite komentare.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da Tramp privlači pažnju objavama. U jednom od videa koje je objavio, Tramp jaše kamilu kroz pustinju, dok se u pozadini čuju stihovi koji sugerišu da uživa veliku popularnost na Bliskom istoku.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je na svojoj mreži "Truth Social" snimak generisan uz pomoć vještačke inteligencije, u kojem je prikazana scena uništavanja iranskih snaga od strane američke vojske u Ormuskom moreuzu.

Takođe je objavio i fotografiju na kojoj je predstavljen kao Isus, što je izazvalo talas kritika, uključujući i reakcije pojedinih njegovih bliskih saradnika.

Objava u kojoj je američki predsjednik prikazan kao Isus izbrisana je sa predsjednikovog naloga na društvenim mrežama, a Donald Tramp je priznao da je objavio sliku, navodeći da je mislio da to predstavlja njega kao "doktora".