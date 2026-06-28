Vlasti istražuju uzrok nesreće u kineskoj prijestonici, gdje je vazdušni prostor pod strogim ograničenjima, a oštećen je dio fasade nebodera visokog 528 metara.

Izvor: Kurir

Pilot lakog sportskog aviona poginuo je nakon što je letjelica udarila u najvišu zgradu u Pekingu, dok je 13 osoba koje su se nalazile u objektu zadobilo povrede, saopštile su lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila 26. juna oko 17.55 časova po lokalnom vremenu, kada je jednomotorni sportski avion sa dva sjedišta udario u neboder CITIC Tower, poznat i kao China Zun, visok 528 metara, u centralnom poslovnom dijelu Pekinga.

Prema saopštenju vlasti, u avionu se nalazio samo pilot, koji je poginuo na licu mjesta, dok je 13 povrijeđenih osoba zbrinuto u zdravstvenim ustanovama. Uzrok nesreće za sada nije poznat i predmet je istrage.

Breaking news: On the evening of June 26, CITIC Tower (China Zun) in Beijing was struck by a small aircraft, cause unknown.pic.twitter.com/FzfErCXLgZ — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao)June 26, 2026

Na zgradi je pričinjena ograničena materijalna šteta, a oštećen je dio fasade nakon što su ispala dva velika staklena panela. Otvor je privremeno zatvoren zaštitnim pločama.

Neboder se nalazi oko šest kilometara od Zabranjenog grada i u blizini kompleksa Džongnanhaj, sjedišta najvišeg kineskog državnog i partijskog rukovodstva.

A small aircraft crashed into Beijing’s tallest skyscraper



In Beijing, a light aircraft, the Sunward SA60L Aurora, crashed into the CITIC Tower (China Zun), the tallest building in the Chinese capital.



The aircraft was completely destroyed on impact, and its wreckage and small…pic.twitter.com/lv8K49D8l7 — NEXTA (@nexta_tv)June 26, 2026

Incident se dogodio svega nekoliko sedmica nakon što su vlasti u Pekingu uvele zabranu kupovine, iznajmljivanja i korišćenja dronova bez posebnog odobrenja zbog bezbjednosnih razloga. Posljednja veća vazduhoplovna nesreća u kineskoj prijestonici dogodila se 2022. godine, kada su u padu turističkog helikoptera poginula oba pilota.