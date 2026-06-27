Vlasti Pekinga potvrdile su detalje nesreće u kojoj se mali avion zakucao u najviši neboder kineske prijestonice. Pilot je poginuo, 13 osoba je povrijeđeno, a istraga o uzrocima udara je u toku.

Izvor: X/JohnBasham

Vlasti Pekinga u subotu su zvanično potvrdile pad lakog aviona u najviši neboder kineske prijestonice prethodnog dana, pri čemu je poginuo pilot, prenosi dpa.

Vlasti u okrugu Čaojang saopštile su da je muškarac bio jedina osoba u letjelici sa jednim motorom i dva sedišta. Trinaest osoba je povrijeđeno na mjestu nesreće. Vlasti istražuju incident, navodi se dalje u saopštenju.

Okrug nije imenovao kulu u kojoj se dogodila nesreća - Citik toranj, poznat i kao China Zun. Umesto toga, uopšteno se navodi da je riječ o visokoj zgradi na istočnom dijelu Trećeg prstena, gdje se neboder nalazi.

Mesto pada je veoma blizu sjedišta televizijske kuće CCTV, poznatog po kockastoj arhitekturi i nadimku "Velike pantalone". Takođe je udaljeno svega nekoliko kilometara od čuvenog Zabranjenog grada i Džongnanhaija, kompleksa vlade i centra moći Komunističke partije.

Cenzura na društvenim mrežama

Prema izvještajima, avion se zakucao u neboder u petak u 17.55 časova (9.55 po srednjoevropskom vremenu). Policija je blokirala ulice oko zgrade visoke 528 metara, dok su se posmatrači okupljali i gledali rupu vidljivu na gornjem delu fasade.

Državni cenzori brzo su reagovali na društvenim mrežama, uklanjajući objave, fotografije i snimke incidenta. Kineski državni mediji takođe u petak nisu izvještavali o nesreći.

BREAKING: Airplane Hits Beijing, China's Tallest Building!

A Sunward SA60L Auroraight Aircraft Crashed Into The 1,700-Foot-Tall CITIC Tower In China In What Appears To Be A Targeted Attack.pic.twitter.com/a35U1CYBU2 — John Basham (@JohnBasham)June 26, 2026

Ipak, brojne slike kružile su zapadnim informativnim sajtovima, prikazujući olupinu aviona, vatrogasce koji gase požar i ljude koji snimaju evakuaciju zgrade neposredno nakon udara. Zašto se letjelica zakucala u zgradu i dalje nije jasno. Vlasti takođe nisu objavile nikakve informacije o identitetu pilota.

Prema medijskim izvještajima, on je poletio sa aerodroma na krajnjem istoku Pekinga i letio prema centru grada. Registraciona oznaka B-12PP ukazivala je na laki sportski avion Sunward SA 60L Aurora kineske proizvodnje.

Incident je izazvao veliko zaprepašćenje, posebno zato što je centar grada zona zabrane letenja, u kojoj svaki let mora biti posebno odobren.

Službe bezbjednosti u Pekingu sada posebno obraćaju pažnju na dronove, a gradska vlada je nedavno pooštrila propise za njihovo posjedovanje i korišćenje.