Mali avion udario u najvišu zgradu u Pekingu.

Izvor: X/clashreport/Printscreen

Danas je oko 17 časova mali avion udario u najvišu zgradu u Pekingu u Narodnoj Republici Kini, piše "CNN". Razbijeni su pojedini prozori na zgradi, dok se letjelica u potpunosti raspala.

Cijela zgrada je evakuisana. Sumnja se da ima stradalih, ali zasad nema zvaničnih informacija.

Gust dim viđen je kod prizemlja zgrade gdje se srušila letjelica. Avion je udario u CITIC Tower u Pekingu, najvišu zgradu u Pekingu koja je visoka oko 520 metara.

WATCH: A small plane slammed into Beijing's tallest skyscraper.



The Sunward SA60L Aurora (reg. B-12PP), operated by Shuangyue General Aviation Beijing, struck the CITIC Tower (China Zun), disintegrating on impact — debris and small fires fell near the building's east entrance.…pic.twitter.com/WrXUeVNWNf — Clash Report (@clashreport)June 26, 2026

Ova najviša zgrada u Pekingu se nalazi u poslovnom distriktu Čaojang. Zasad nije poznato kako se dogodila avionska nesreća, odnosno zbog čega je avion udario u neboder.