Spasilačke ekipe se trkaju sa vremenom dok pretražuju ruševine tražeći preživjele nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu u blizini prijestonice Karakas.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Više od 50.000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo nakon zemljotresa koji su pogodili Venecuelu preksinoć, prema veb-sajtu za nestale osobe.

Veb-sajt omogućava ljudima da dijele detalje i lokaciju svojih voljenih u nadi da će pomoći u operacijama potrage i spasavanja širom zemlje.

Evo najnovijih podataka:

Ukupan prijavljen broj nestalih: 57.704

Broj nestalih: 50.113

Broj pronađenih osoba: 7.591

Broj žrtava porastao na 235

Oko 235 ljudi je poginulo, a najmanje 4.300 je povrijeđeno nakon dva uzastopna zemljotresa, rekao je ministar zdravlja Venecuele Karlos Alvarado u intervjuu za državnu televiziju.

"Nažalost, primili smo oko 235 pacijenata koji su stigli bez vitalnih znakova ili su preminuli na putu do naših zdravstvenih centar " rekao je ministar, a prenosi Skaj njuz.

Postoji bojazan da bi broj žrtava mogao drastično porasti.

SAD se kreću da pomognu Venecueli

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da SAD „stoje uz narod Venecuele“ nakon zemljotresa.

Ponovio je da se njegovo odeljenje mobiliše kako bi podržalo napore tamo.

RELEASE: SOUTHCOM Leadership Arrives in Venezuela to Coordinate Earthquake Relief Support



U.S. Marine Corps Maj. Gen. Kevin J. Jarrard arrived in Caracas, Venezuela, today, to oversee Department of War support to Venezuela earthquake relief efforts.



Maj. Gen. Jarrard is serving…pic.twitter.com/sCIhyuI63L — U.S. Southern Command (@Southcom)June 26, 2026

"Kada su životi naših prijatelja u pitanju, Amerika se kreće" objavio je Hegset.

General američkih marinaca Kevin DŽ. Džarad takođe je stigao u Karakas da vodi i koordinira podršku američke vojske naporima za ublažavanje posledica zemljotresa.

Većina, ako ne i sve, visoke zgrade su oštećene

Snimci iz vazduha napravljeni helikopterom rano juče ujutru pokazuju obim štete u priobalnim gradovima Maikvetija i La Gvaira na sjeveru Venecuele, nakon što su dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale juče pogodila područje zapadno od Karakasa.

Aerial footage filmed from a helicopter early Thursday morning shows the scale of damage caused to the Northern Venezuelan coastal cities of Maiquetía and La Guaira, following yesterday’s pair of major earthquakes, which each measured a 7.2 and 7.5 magnitude and struck just to…pic.twitter.com/dwFt58LYsB — OSINTdefender (@sentdefender)June 25, 2026

Većina, ako ne i sve, visoke zgrade izgleda da su pretrpjele ozbiljna strukturna oštećenja, a mnoge su se urušile.

Kao rezultat toga, desetine, ako ne i stotine hiljada ljudi širom sjeverne Venecuele vjerovatno su ostale bez skloništa, hrane i vode.

Ljudi spavali na ulicama, pozivi za pomoć iz ruševina

Pozivi za pomoć mogu se čuti ispod ruševina srušenih zgrada u Karakasu i obližnjem priobalnom gradu La Gvaira.

Strahuje se da je broj žrtava mnogo veći, a hiljade ljudi je ostalo bez krova nad glavom. Mnogi spavaju na ulicama, plašeći se da se vrate u svoje oštećene zgrade. Potresi su se dogodili u srijedu u 18:04 časova po lokalnom vremenu, na nacionalni praznik, što je značilo da je više ljudi nego obično bilo u svojim domovima. Privremena predsjednica Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje.

Glavni aerodrom zatvoren, niz naknadnih potresa

Glavni međunarodni aerodrom Venecuele u Maikvetiji na periferiji Karakasa zatvoren je zbog velike štete, rekao je privremeni predsednik. Snimci iz terminala pokazuju prašinu i djelove plafona kako padaju.

Venezuela : more footage of Simon Bolivar airport the moment of the earthquake.



Entire blocks of concrete were falling from the roof.https://t.co/QiS5iVVxcJpic.twitter.com/6YiStORSV2 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge)June 24, 2026

Oko 250 kilometara severozapadno od Karakasa, u priobalnom gradu Tukakas, srušila se višespratna zgrada za koju se vjeruje da je hotel. Područje je nastavilo da se trese, a zabilježeno je najmanje 30 naknadnih potresa.

Počele pljačke

Nažalost, dogodilo se ono čega su se svi plašili. Lokalni mediji su počeli da izvještavaju o pljačkama u nekim od najteže pogođenih područja.

Prema dostupnim informacijama, u gradu La Gvaira, jednom od najteže pogođenih, desetine ljudi su preko noći opljačkale nekoliko prodavnica i poslovnih prostorija.

Prema pisanju lokalnih medija, ljudi su se peli na krovove srušenih zgrada i prelazili preko jako oštećenih i ispucalih puteva kako bi ušli u prostorije iz kojih su uzimali hranu, ljekove, ali i kućne aparate poput televizora, mašina za pranje veša i klima uređaja.

Novinska agencija EFE je izvestila da su njeni novinari posjetili jednu od opljačkanih objekata, gdje su zatekli police potpuno prazne.

Zbog bezbjednosne situacije, vlasti su, prema izvještajima medija, poslale policiju za suzbijanje nereda u La Gvairu i glavni grad Karakas kako bi spriječile dalje nerede i pljačku.