U Venecueli nakon zemljotresa više od 10.000 nestalih, šef Stejt departmenta kaže da zatrpani moraju da budu izvučete iz ruševina u narednih 48 sati ili neće preživjeti

Izvor: screenshot/X/Google Maps

Više od 10.000 ljudi vode se kao nestali u Venecueli nakon dva uzastopna razorna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale koji su pogodili ovu zemlju.

Skaj njuz navodi da je to objavio sajt koji je pokrenut kako bi pratio broj nestalih, a koji na društvenim mrežama šeruju vođe venecuelanske opozicije.

Britanska televizija podsjeća da se mnogi od njih nalaze u inostranstvu zbog otpora vlasti u Karakasu, ali objavljuju podatke o humanitarnoj katastrofi.

Prema pomenutom sajtu, više od 10.000 osoba je bilo na spisku nestalih do 5.40 sati jutros po lokalnom vremenu, odnosno 11.40 časova po našem vremenu.

U vezi sa zemljotresima u Venecueli novinarima se obratio i američki državni sekretar Marko Rubio.

On je na pitanje koliko bi u dolarima mogla da iznosi pomoć administracije predsjednika Donalda Trampa južnoameričkoj zemlji odgovorio da je "isuviše rano" da se to kaže.

"Njima (Venecuelancima) su hitno potrebne ekipe za potragu i spasavanje, morate da izvučete ljude iz tih ruševina u narednih 48 sati ili neće preživjeti" kazao je šef Stejt departmenta.

Rubio je dodao da "zna da se predsjednik (Tramp) čvrsto obavezao da pomogne Venecueli".

Tramp se noćas oglasio se na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) ubrzo nakon katastrofalnih potresa u Venecueli.

"Dva velika zemljotresa koja su upravo pogodila veliki narod Venecuele su ogromnih razmjera i izazavali su užasno veliki broj smrtnih slučajeva. SAD su spremne, voljne i sposobne da pomognu! Naložio sam svim agencijama naše vlade da se spreme za brzu akciju. Bićemo tu za naše nove i velike prijatelje. Prvi izvještaji nisu dobri!!! Predsednik D. DŽ. T." napisao je šef Bele kuće.

Prema podacima Geološkog instituta SAD (USGS) ova dva zemljotresa bila su najjača u Venecueli još od katastrofalnog potresa koji je pogodio tu zemlju 29. oktobra 1900. godine.