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Kasandra očajna zbog tragedije u rodnoj Venecueli: Uputila apel posle razornih zemljotresa, otkrila i gde se nalazi

Kasandra očajna zbog tragedije u rodnoj Venecueli: Uputila apel posle razornih zemljotresa, otkrila i gde se nalazi

Autor Dragana Tomašević
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Koraima Tores neprestano na svojim storijima na Instagramu objavljuje brojeve telefona na kojima ljudi mogu da se jave ukoliko im je potrebna pomoć.

Kasandra očajna zbog tragedije u rodnoj Venecueli: Uputila apel posle razornih zemljotresa, otkrila Izvor: Instagram/lacoraima

Koraima Tores je svetsku slavu stekla devedesetih godina ulogom u hit telenoveli "Kasandra", po kojoj je i danas prepoznaju mnoge generacije. Danas se oglasila na Instagramu nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu.

U Venecueli su u razmaku od manje od minut udarila dva razorna zemljotresa, prvi magnitude 7,2, a zatim još jači od 7,5 stepeni Rihtera. Zgrade su se rušile, ljudi su bežali na ulice, proglašeno je vanredno stanje, a spasioci tragaju za zatrpanima dok se strahuje da bi broj žrtava mogao biti ogroman.

Koraima Tores je poreklom iz Venecuele, a godinama živi i radi u susednoj Kolumbiji. 

"Ljudi, čuvajte se, čuvajte jedni druge. Ovo što se desilo je strašno. Moramo da prevaziđemo ovu tragediju", rekla je glumica u kratkom videu i briznula u plač.

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Koraima Tores o zemljotresu u Venecueli
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

Ona neprestano na svojim storijima na Instagramu objavljuje brojeve telefona na kojima ljudi mogu da se jave ukoliko im je potrebna pomoć.

(Kurir, MONDO)

Tagovi

Venecuela zemljotres kasandra Koraima Tores

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