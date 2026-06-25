Kasandra očajna zbog tragedije u rodnoj Venecueli: Uputila apel posle razornih zemljotresa, otkrila i gde se nalazi

Koraima Tores neprestano na svojim storijima na Instagramu objavljuje brojeve telefona na kojima ljudi mogu da se jave ukoliko im je potrebna pomoć.

Izvor: Instagram/lacoraima

Koraima Tores je svetsku slavu stekla devedesetih godina ulogom u hit telenoveli "Kasandra", po kojoj je i danas prepoznaju mnoge generacije. Danas se oglasila na Instagramu nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu.

U Venecueli su u razmaku od manje od minut udarila dva razorna zemljotresa, prvi magnitude 7,2, a zatim još jači od 7,5 stepeni Rihtera. Zgrade su se rušile, ljudi su bežali na ulice, proglašeno je vanredno stanje, a spasioci tragaju za zatrpanima dok se strahuje da bi broj žrtava mogao biti ogroman.

Koraima Tores je poreklom iz Venecuele, a godinama živi i radi u susednoj Kolumbiji.

"Ljudi, čuvajte se, čuvajte jedni druge. Ovo što se desilo je strašno. Moramo da prevaziđemo ovu tragediju", rekla je glumica u kratkom videu i briznula u plač.

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Pogledajte 00:19 Koraima Tores o zemljotresu u Venecueli Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Ona neprestano na svojim storijima na Instagramu objavljuje brojeve telefona na kojima ljudi mogu da se jave ukoliko im je potrebna pomoć.

(Kurir, MONDO)