U razornom zemljotresu u Venecueli poginule su najmanje 32 osobe, a 700 je povrijeđeno. U zemlji vlada haos, komunikacije su u prekidu, a preplašeni građani Karakasa spavaju na ulicama.

Izvor: X/Monitoreamos

Kasno sinoć u Karakasu, muškarac sa megafonom obavještavao je komšije o prvim posledicama najgoreg zemljotresa od 1967. godine. Bio je to Gustavo Duke, predsjednik jedne od opština u Karakasu koje su najteže pogođene zemljotresima koji su zahvatili nekoliko saveznih država u Venecueli.

U četvrti u kojoj su se najmanje četiri zgrade u nekoliko sekundi pretvorile u ruševine, piše "El Pais", Duke je postao rijetkost u noći haosa i panike, neko ko daje informacije.

"Dosad smo spasili 18 ljudi", vikao je on, dok su se čuli povici okupljenih.

Dok su se u pozadini čule sirene, pozivao je sve da ostanu na dva glavna trga opštine, gdje su obezbijeđeni voda, toaleti, ljekari i punkt za prijavu nestalih, te da tamo traže svoje najbliže. Nije prestajao da razgovara sa novinarima i snima video-poruke za svoje sugrađane.

#ÚLTIMAHORAEl alcalde de Chacao, Gustavo Duque, anunció que han logrado rescatar a 18 personas con vida del derrumbe del edificio Petunia, en Los Palos Grandes, tras el terremotohttps://t.co/Iso79A1fuFpic.twitter.com/QXwHKduZgi — Monitoreamos (@monitoreamos)June 25, 2026

Najmanje 32 poginulih i 700 povrijeđenih

Više od šest sati nakon prvog zemljotresa, posle ponoći po lokalnom vremenu, privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez pojavila se drugi put, ovog puta kako bi objavila preliminarni broj žrtava: 32 poginulih i 700 povrijeđenih.

Taj broj ne uključuje obalsku saveznu državu La Gvairu, žarište tragedije, odvojenu od Karakasa brdom El Avila, gdje su se srušile desetine zgrada i gdje vlada potpuna neizvesnost o razmjerama štete. Duboko u noć stanovnici Karakasa, La Gvaire i nekoliko drugih saveznih država i dalje su bili na ulicama, plašeći se da se vrate kućama i očajnički tražeći informacije.

Alcalde Gustavo Duque confirma el colapso de cuatro edificios en Los Palos Grandes tras fuerte sismo



El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó que al menos cuatro edificaciones colapsaron en la urbanización Los Palos Grandes, señalando a esta localidad como la zona…pic.twitter.com/S1T169TYkp — Noticiero Promar TV (@notipromar)June 25, 2026

Noć bez interneta i zvaničnih podataka

U noći bez interneta, bez podataka i bez mnogo zvaničnih informacija, upravo su predsjednici opština, spasioci i novinari na ulicama postepeno, dio po dio, prenosili šta se događa. Nakon zemljotresa mnogi telefoni su ostali bez signala, ali problemi sa povezanošću i netransparentnošću u Venecueli postoje odavno:

Društvena mreža X u zemlji je blokirana od avgusta 2024. godine i može joj se pristupiti samo putem VPN-a.

Desetine nezavisnih informativnih portala suočavaju se sa ograničenjima.

Venecuela je među zemljama sa najsporijim mobilnim internetom na svijetu.

U prvim satima nakon zemljotresa informacije su ključni deo spasavanja: usmjeravaju ljude gdje da idu, ponovo povezuju porodice u zemlji sa osam miliona Venecuelanaca u dijaspori i dovode povrijeđene do ljekara.

"Neprihvatljivo je da dva sata nakon zemljotresa nema zvaničnih informacija o magnitudi i šteti", poručio je opozicionar Huan Pablo Gvanipa. Edmundo Gonzales, pobjednik izbora 2024. godine prema zapisnicima koje je prikupila opozicija, govorio je o "sistematskoj i dugotrajnoj blokadi". Venecuelanci van zemlje, napisao je na društvenim mrežama, nisu mogli da saznaju da li su njihove porodice dobro.

#VideoBluBlu Radio está en Los Palos Grandes y Altamira, dos de los sectores más afectados en Caracas tras los dos terremotos de 7.1 y 7.5. Allí colapsaron dos edificios y han rescatado a 21 personas con vida según el alcalde Gustavo Duque. Equipos de rescate siguen trabajando…pic.twitter.com/hvSVeCdQK4 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo)June 25, 2026

Spašavanje bez opreme i preopterećena Civilna zaštita

I oskudica opreme obilježava spasavanje. Predsjednik opštine Duke tražio je od građevinskih kompanija da pozajme bušilice i hidraulične čekiće kako bi se spasioci probili kroz betonske ploče. Spasioci su improvizovali sa onim što su imali. U Čakau nije bilo lampi, ni merdevina, ni vatrogasaca. Civili i policajci su rukama uklanjali kamenje.

Povrijeđeni su, osim toga, stizali u zdravstveni sistem koji se i u normalnim okolnostima bori sa hroničnim nedostatkom materijala. Venecuela već godinama prolazi kroz složenu humanitarnu krizu. Početkom 2026. godine oko 7,9 miliona ljudi (više od svake četvrte osobe) trebalo je osnovnu pomoć, a UN zdravstvo, vodu i energiju navodi među najkritičnijim oblastima. Nestanci struje i vode su hronični u velikom dijelu zemlje.

U Karakasu je šteta ozbiljna, ali lokalizovana i koncentrisana u pojedinim četvrtima. Ipak, i to je bilo dovoljno da preoptereti civilnu zaštitu koja ne uspijeva da odgovori na sve potrebe. Nema dovoljno ljudi koji bi pregledali zgrade i rekli stanovnicima da li mogu da se vrate u svoje domove.

"Previše smo zauzeti stvarnim hitnim slučajevima da bismo im to sada rekli", izjavio je jedan pripadnik službi stanovnicima u području La Karlote. I tako su se ljudi, bez mnogo izbora, pripremili da spavaju na dušecima na ulici i uz ivice autoputeva.