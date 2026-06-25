U zemljotresima od 7,5 i 7,2 stepeni najteže je pogođena La Gvaira u Venecueli. Srušeno je 15 zgrada, a zatvoren je i međunarodni aerodrom gdje su putnici u panici bježali kroz ruševine.

Izvor: X/Breaking Aviation News & Videos

La Gvaira, glavni grad istoimene savezne države na sjeveru Venecuele, najteže je pogođena u zemljotresima koji su se dogodili u srijedu, rekao je za CNN predsjednik venecuelanske Nacionalne skupštine, Horhe Rodrigez.

Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes.pic.twitter.com/TuWjpBblnF — AZ Intel (@AZ_Intel_)June 25, 2026

Podsjetimo, prvi zemljotres bio je magnitude 7,2 po Rihteru, dok je drugi, snažniji, bio magnitude 7,5 po Rihteru. Epicentar je bio u blizini glavnog grada Karakasa. Rodrigez dodaje da se zbog zemljotresa srušilo čak 15 zgrada.

Otra mirada del terremoto en la Guaira desde la playa pic.twitter.com/N5qt6oLGm8 — TeamTrumpVzla (@javie1917516)June 24, 2026

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas.pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender)June 25, 2026

WATCH: Inside Caracas Simon Bolivar International Airport during a powerful earthquake that struck Venezuela.



The first 7.2-magnitude quake was followed just 39 seconds later by a stronger 7.5-magnitude quake, according to the US Geological Survey (USGS), with witnesses…pic.twitter.com/3eZk7RV86h — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)June 25, 2026

U La Gvairi se nalazi jedna od najvećih morskih luka u zemlji i Međunarodni aerodrom "Simon Bolivar", koji opslužuje glavni grad Karakas. Snimci sa aerodroma prikazuju prestrašene putnike kako trče kroz ruševine i prašinu. Aerodrom je trenutno zatvoren, piše CNN.