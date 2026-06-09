Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski šokirao je svjetsku javnost izjavom za "Skaj njuz" da je spreman da odmah prihvati zamrzavanje sadašnjih linija fronta sa Rusijom, nazvavši to "najbržim načinom" da se zaustavi krvoproliće.

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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi bio spreman da prihvati zamrzavanje sadašnjih linija fronta sa Rusijom kao dio mogućeg sporazuma o prekidu vatre, nazivajući to “najbržim načinom” da se zaustave borbe.

Zelenski je u intervjuu za “Skaj njuz” upitan gdje bi želio da se zamrznu linije fronta ukoliko bi došlo do primirja.

"Ako bi se sjutra postigao sporazum o prekidu vatre, gdje biste željeli da linije budu zamrznute? Tamo gdje se trenutno nalaze? Da li biste pristali na to?" upitala je Zelenskog voditeljka Jalda Hakim.

"Da. To je najbrži način " odgovorio je on.

Zelenski je, međutim, naglasio da bi svako zamrzavanje sukoba moralo da bude dio šireg diplomatskog procesa čiji je cilj sprečavanje nove agresije.

"Želimo da zaustavimo rat na način koji će osigurati da se on ne vrati. Ideja nije samo da se sukob zamrzne, ali najbrži način jeste da se zamrzne i da se potom prebaci u diplomatsku sferu" rekao je on.

Na pitanje da li bi takav pristup predstavljao prihvatanje ruskih zahtjeva, Zelenski je odbacio takvu ocjenu.

"Ne, nije riječ o tome da se nešto prosto da. Ostati tamo gdje se sada nalazimo znači pružiti građanima Ukrajine više mogućnosti da zaštite svoju djecu, a vojnicima da se vrate kući. Mislim da je to za nas veoma važno" rekao je on.

Ukrajina je više puta predlagala zamrzavanje sukoba duž postojećih linija fronta kao dio šireg mirovnog sporazuma, prema “Kijev postu”. Ruski predsjednik Vladimir Putin, međutim, insistira da bi svaki dogovor morao da podrazumijeva predaju čitave Donjecke oblasti, uključujući i područja koja ruske snage nisu uspjele vojno da zauzmu " uprkos više od decenije borbi, navodi list.

Susret sa Abramovićem

Zelenski se u intervjuu osvrnuo i na navode o sastanku održanom u Kijevu tokom maja sa Romanom Abramovičem, ruskim biznismenom i nekadašnjim vlasnikom fudbalskog kluba Čelzi. On je potvrdio da je taj susret iskorišćen za prenošenje poruka namijenjenih Kremlju.

"On je došao u Kijev. Rekao je: "Doneo sam vam direktnu poruku i želio bih da preuzmem poruke od vas kako bih ih prenio Vladimiru Putinu" - rekao je Zelenski, prvi put javno govoreći o tome.

" Ali, rekao je da to mora da bude urađeno diskretno, bez bilo kakvog publiciteta. Odgovorio sam mu da je to njegov izbor, nama to nije važno - dodao je on.

Zelenski je dodao da sam sastanak “nije bio tajna” i da je Abramovič želio da sazna “šta je Ukrajina spremna da uradi” kada je riječ o mogućim mirovnim pregovorima.

"Nećemo otići"

Ipak, Zelenski je rekao je da je vrlo jasno stavio do znanja da Ukrajina neće da prepusti region Donbas, koji se sastoji od Luganske i Donjecke oblasti. Ruske snage potpuno kontrolišu Lugansk, ali u Donjecku Ukrajinci drže još oko 19% teritorije na kojoj se nalazi pojas utvrđenih gradova.

"To je bila ključna poruka. Rekao sam da nećemo otići. Nećemo vam dati pobjedu na takav način" rekao je on.

Na pitanje da li je Abramovič djelovao kao posrednik između njega i Putina, Zelenski je odgovorio:



" Kad je preuzeo moje poruke, rekao je da će ih direktno preneti Putinu. "

Zelenski je takođe ponovio da će Ukrajina nastaviti sa izvođenjem udara duboko unutar ruske teritorije, prenosi “Kijev post”. Prema njegovim riječima, Ukrajina će vremenom postajati sve snažnija i pojačavaće pritisak na Rusiju kako se rat bude nastavljao.