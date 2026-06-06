Više od 370 dronova kamikaza preplavilo je nebo iznad ključnih ruskih regiona, a situacija je najalarmantnija u rodnom gradu Vladimira Putina.

Izvor: MONDO/Nikola Janković/snimano Alcatel telefonom

Sankt Peterburg, Moskva i više ruskih regiona našli su se danas pod masovnim napadom bespilotnih letjelica, usljed čega je aktivirana protivvazdušna odbrana, a međunarodni aerodrom Pulkovo zatvoren za saobraćaj.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane i lokalnih zvaničnika, oboreno je više od 370 dronova širom zemlje, dok su građani Sankt Peterburga pozvani da iz bezbjednosnih razloga ostanu u svojim domovima.

"Ujutro 6. juna, Sankt Peterburg je bio izložen napadu velikih razmjera bespilotnih vojnih letjelica. Sistemi protivvazdušne odbrane su u funkciji", napisao je Beglov na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Beglov je pozvao stanovnike Sankt Peterburga da ostanu kod kuće i izbjegavaju izlazak napolje, dodajući da su mogući prekidi u mobilnom internetu.

BREAKING: Massive drone attacks reported in Russia. Explosions heard in St. Petersburg and Kronstadt. Oil base in Krasnodar Krai on fire after Ukrainian UAV strikes. More video shows attacks on oil sites.https://t.co/25MjVKsrrmpic.twitter.com/IrJsguMfgQ — Inside the conflict (@InsidConflict)June 6, 2026

Zatvoren aerodrom

Aerodrom Pulkovo zatvoren je za slijetanja i polijetanja aviona, navodi RIA.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko objavio je da je uništeno 86 dronova.

U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je tokom noći iznad ruskih regiona, Crnog i Azovskog mora, kao i Abhazije, oboreno ukupno 376 bespilotnih letjelica.

Napad tokom ekonomskog foruma

Prijavljeni napad dolazi uoči posljednjeg dana Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, godišnjeg ekonomskog skupa koji se održava u rodnom gradu ruskog predsjednika Vladimira Putina, dok raste zabrinutost zbog bezbjednosti velikih ruskih gradova.

Oil depots, military facilities, and ports among targets as drones strike Russia overnight ❗



1/2/3 - A large fire broke out at an oil depot in Ust-Labinsk, Krasnodar Krai (RF). Reports indicate that the blaze spread across approximately 5,000 square meters. The facility…pic.twitter.com/IBDWAh6N1H — LX (@LXSummer1)June 6, 2026

Lokalni stanovnici prijavili su da su vidjeli oblake dima kako se dižu iz područja oko Kronštatskog pomorskog postrojenja – ruskog brodogradilišta koje se nalazi oko 30 kilometara od Sankt Peterburga, objavili su ruski Telegram medijski kanali.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili još četiri drona na putu ka Moskvi.

"Službe za vanredne situacije rade na mjestu pada letjelica", napisao je gradonačelnik Moskve.

Najnoviji napad na region dolazi samo nekoliko dana nakon što su ukrajinske snage napale naftni terminal u Sankt Peterburgu, u Lenjingradskoj oblasti Rusije, u ranim jutarnjim časovima 3. juna. Napad se dogodio dok su zvaničnici pristizali na Ekonomski forum 2026. godine.

Prijavljeni napadi dolaze usred šire operacije velikih razmjera usmjerene na više regiona Rusije, pri čemu su na meti bili različiti naftni objekti.