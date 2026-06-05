Putin smatra da nema poente da se sastane sa Zelenskim, burno je reagovao zbog pominjanja svojih godina.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Predsjednik Rusije Vladimir Putin komentarisao je otvoreno pismo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u kom je Putin pozvao na direktan susret sa Zelenskim kako bi se rat u Ukrajini konačno završio. On je cijelo pismo pročitao u četvrtak 4. juna, ali kako je objasnio predstavnicima medija tokom obraćanja sa plenarne sjednice Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, nije imao vremena da ga detaljno pregleda, prenosi britanski "Skaj Njuz".

Ispričao je da je pročitao cijelo pismo, ali da mu je zapalo za oči to što je Zelenski spominjao njegove godine. Putinu nije to bilo baš jasno u vezi godina, pa je rekao da je važno kako ko radi posao, a ne koliko godina ima.

"Šta je to pismo? Da li je to način stvaranja uslova za lične susrete i pregovore ili je to stvaranje atmosfere u kojoj uopšte nije moguće održavati bilo kakve lične sastanka?

Mislim da je ovo drugo. I zato treba da se obraćamo ne autorima tog pisma, ne ljubiteljima epistolarnog žanra, već našim borcima na liniji fronta.

I evo, obraćajući im se, želim ovo da im kažem. Drugovi vojnici i mornari, drugovi podoficiri, admirali i generali, cijela zemlja je ponosna na vas i polaže nade u vas. Radite braćo!", izjavio je Putin.

"Radite, braćo"



Tako se Putin obratio ruskim vojnicima koji učestvuju u SVO, završavajući svoj odgovor na pitanje o pismu Zelenskog.



Predsednik Rusije je istakao da u tom pismu ima bahatih elemenata, a da trenutno ne vidi svrhu sastanka sa Zelenskim.https://t.co/hinVM7UJtMpic.twitter.com/OVREr6uM1S — Sputnik Србијa (@rs_sputnik)June 5, 2026

Potom je otkrio da je jedan ruski biznismen imao sastanak sa Zelenskim u Kijevu. Ruski predsjednik ne odbija da se sastane sa ukrajinskim kolegom, ali smatra da "nema poente trenutno".

"Nama je potreban sporazum - ali ne na šest mjeseci ili godinu dana, već dugoročan dogovor. Prvo nam treba rešenje, to je krucijalno pitanje", dodao je Putin i naglasio da je zahvalan na svemu dosad što je učinio američki predsednik Donald Tramp, ali da ne razumije zašto se Zelenski ne sastaje sa Trampom oko važnih pitanja.