Ukrajina traži od Njemačke dodatne Patriot rakete iz zaliha, uz dogovor da kasnije vrati buduće isporuke zbog globalne nestašice

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Ukrajina je zatražila od Njemačke da ove godine obezbijedi desetine dodatnih raketa presretača za sisteme protivvazdušne odbrane "Patriot" iz sopstvenih zaliha kako bi ojačala zaštitu zemlje od ruskih napada.

Ukrajina je predložila aranžman prema kojem bi sada dobila rakete, a kasnije bi Njemačkoj isporučila presretače Patriot koji se očekuje da će biti proizvedeni u budućnosti, rekli su izvori upoznati sa situacijom.

Izvori su tražili da ostanu anonimni jer se razgovori vode iza zatvorenih vrata.

Predlog je dat u svjetlu globalne nestašice raketa Patriot i nemogućnosti američke industrije da zadovolji potražnju u kratkom roku.

Kijev je u aprilu obezbijedio paket vojne pomoći od Berlina od 4 milijarde eura, koji uključuje finansiranje stotina raketa za američki sistem protivvazdušne odbrane "Patriot".

Njemačka razmatra zahtjev

Njemačka vlada razmatra zahtjev Ukrajine i još nije donijela odluku, iako bi objava mogla biti objavljena neposredno prije ili tokom samita NATO-a u julu, rekao je jedan od izvora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je otkrio detalje sporazuma sa SAD i partnerskim zemljama o isporuci novih sistema "Patriot", za koje se trenutno hitno traže sredstva.

Švajcarska je naručila pet sistema Patriot 2022. godine, prvobitno očekivajući da budu isporučeni između 2026. i 2028. godine, ali je rok odložen za četiri do pet godina zbog rata u Ukrajini .

U maju je Švajcarska konačno saopštila da će razmatrati kupovinu sistema protivvazdušne odbrane od drugih dobavljača.