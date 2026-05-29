Eksplozija rakete "Nju Glen" kompanije "Blu Oridžin" ugrozila je planove NASA-e za bazu na Mjesecu.

Izvor: Guardian News/youtube

Planovi NASA-e da izgradi bazu na Mjesecu i vrati ljude na Mjesec u naredne dvije godine dovedeni su u pitanje nakon što je raketa "Nju Glen" kompanije "Blu Oridžin", u vlasništvu Džefa Bezosa, eksplodirala tokom testa na Floridi.

Ogromna vatrena lopta zahvatila je i uništila lansirnu rampu u Svemirskom centru "Kenedi" nekoliko sekundi nakon početka planiranog "hotfajer" testa u 21 čas po istočnoameričkom vremenu, a narandžasto nebo bilo je vidljivo i u Fort Pirsu, 185 kilometara južno.

To je tip rakete koji "Blu Oridžin" namerava da koristi za lansiranje letjelica za slijetanje na Mjesec za Nasu, uključujući i one koje će prevoziti astronaute do površine Mjeseca.

Bezos, osnivač "Blu Oridžina", napisao je na mreži X da su svi zaposleni u njegovoj kompaniji bezbjedni, pronađeni i nepovrijeđeni, ali je opisao događaj kao "veoma težak dan".

U utorak je NASA objavila da je "Blu Oridžin" dobio ugovor za lansiranje prve od tri planirane misije ove godine, kojima bi trebalo da počne izgradnja mjesečeve baze vredne 20 milijardi dolara.

Kompanija se takođe takmiči sa "Spejs Iksom" Ilona Maska za obezbeđivanje letjelice za slijetanje na Mjesec za misiju "Artemis IV", planiranu za 2028. godinu, tokom koje će astronauti prvi put od 1972. ponovo sletjeti na Mjesec.

Džered Ajzakmen, administrator NASA-e, objavio je na mreži X da će nakon eksplozije biti sprovedena potpuna procjena tog vremenskog plana, dok je "Blu Oridžin" incident opisao kao "anomaliju".

"Svemirski letovi ne praštaju greške, a razvoj novih raketa za velike terete izuzetno je težak", napisao je.

"Radićemo sa partnerima kako bismo podržali temeljnu istragu ove anomalije, procenili kratkoročne posledice po misije i vratili se lansiranju raketa. Obavijestićemo javnost o svim posledicama po programe ‘Artemis’ i Mjesečeva baza čim informacije budu dostupne."

Bezos je u svojoj objavi napisao: "Prerano je da znamo uzrok, ali već radimo na tome da ga otkrijemo. Veoma težak dan, ali obnovićemo sve što treba obnoviti i vratićemo se letovima. Vrijedi."

Udarni talasi eksplozije osjetili su se duž atlantske obale Floride poznate kao "Svemirska obala", a stanovnici Južne Karoline, stotinama kilometara sjevernije, prijavili su da su vidjeli svjetlost na nebu.

Prenos uživo koji je objavila organizacija NSF, specijalizovana za vijesti iz vazduhoplovstva i svemirskih istraživanja, zabilježio je vatreni stub. Kuće u obližnjim mjestima Kejp Kanaveral i Kokoa Bič zatresle su se oko 21 čas, a stanovnici su na društvenim mrežama pitali šta se dogodilo.

Lansirni kompleks 36 baze "Spejs Fors" u Kejp Kanaveralu vidi se sa plaže, a internet se brzo napunio fotografijama narandžaste vatrene lopte.

Službe za vanredne situacije saopštile su da nema opasnosti od isparenja ili drugih mogućih hazarda. Vatra je na lansirnoj rampi gorela i više od dva sata nakon eksplozije.

"Blu Oridžin" je pretrpio niz problema dok pokušava da se izbori sa "Spejs Iksom" za Nasine ugovore u okviru programa "Artemis". Teret sa trećeg leta rakete "Nju Glen" završio je prošlog mjeseca u pogrešnoj orbiti, zbog čega je raketa privremeno prizemljena od strane Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA).

Test u četvrtak bio je prvo statičko paljenje motora, tokom kojeg raketa ostaje na lansirnoj rampi, otkako je FAA prošle nedelje odobrila nastavak letova. FAA nije odmah odgovorila na pitanje da li će eksplozija u četvrtak pokrenuti novu istragu.

"Blu Oridžin" i "Spejs Iks" izgradili su velike nove objekte u ili blizu svemirskog centra Kejp Kanaveral kako bi podržali misije sa posadom i teretne misije u partnerstvu sa Nasom.

Misija "Artemis III", planirana za 2027. godinu, trebalo bi da testira "Blu Mun" lender kompanije "Blu Oridžin" i "Staršip" sistem za sletanje ljudi na Mjesec kompanije "Spejs Iks", kako bi se utvrdilo koja će letjelica prevoziti posadu misije "Artemis IV" iz kapsule "Orion" do površine Mjeseca.

Mask je brzo iznio svoje mišljenje o eksploziji "Blu Oridžina" u četvrtak.

"Veoma nesrećno", rekao je tokom diskusije na mreži X, čiji je vlasnik. "Rakete su teške."

Bezos takođe ima veliki interes u svemirskom turizmu. Prošlog aprila kompanija je privukla pažnju javnosti kada je u svemir poslala potpuno žensku, poznatu posadu. Gejl King i Kejti Peri bile su među putnicima na tom letu.

