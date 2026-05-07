Turska je predstavila prototip interkontinentalne balističke rakete (ICBM) "Jildirimhan", u okviru nastojanja da ojača vojnu samostalnost i pozicionira se kao ključni odbrambeni akter na Bliskom istoku i u okviru NATO saveza.

Prema dostupnim podacima, "Jildirimhan" (munja) ima domet od oko 6.000 kilometara i može da pogodi ciljeve u Evropi, Africi i Aziji, dok za sada, proizvodnja rakete još nije započeta.

U današnjem razgovoru za Al Jazeeru, stručnjaci navode da se rakete sa dometom većim od 5.500 kilometara klasifikuju kao interkontinentalne.

Navodi se da raketa dostiže brzinu do 25 maha, ima četiri pogonska motora i koristi tečno gorivo na bazi azot-tetroksida, dok bojeva glava može da nosi teret do 3.000 kilograma.

Turski ministar odbrane Jašar Guler izjavio je da Turska želi da saveznicima ponudi ne samo oružane sisteme, već i tehnološka rešenja i održiv bezbjednosni okvir.

Stručnjaci ocjenjuju da je predstavljanje prototipa značajno, prije svega zbog razvoja domaćih tehnoloških kapaciteta, a ne nužno zbog same operativne upotrebe rakete.

Analitičari ističu da se projekat povezuje i sa turskim civilnim svemirskim programima, navodeći da se tehnologije balističkih projektila i svemirskih lansiranja delimično preklapaju.

Predstavnici turske odbrambene industrije ocjenjuju da novi projekat predstavlja iskorak u jačanju vojne tehnologije i odvraćanja, kao i ambiciju Turske da ojača svoj globalni uticaj.

Predstavljanje rakete dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku, uključujući sukobe oko Irana, situaciju u Gazi i Libanu, kao i narušene odnose između više regionalnih aktera, navodi Al Jazeera.

Analitičari kažu da Turska poslednjih godina razvija strategiju smanjenja zavisnosti od stranih dobavljača i jačanja domaće vojne industrije, koja je značajno porasla od 2010-ih godina.

Turska je danas jedna od važnijih zemalja NATO-a, sa drugom po veličini stalnom vojskom u Alijansi i rastućim izvozom naoružanja, koji je 2025. godine premašio 10 milijardi dolara.