Muškarac optužen da je zadavio svoju suprugu, finalistkinju izbora za Mis Švajcarske, a potom unakazio njeno tijelo, na početku suđenja predstavljen je kao „idealan muž“.

Mark Riben (43) tereti se za ubistvo 38-godišnje Kristine Joksimović, a suđenje je počelo uz pojačane mjere obezbjeđenja zbog uznemirujućih detalja.

Njeno tijelo pronađeno je u njihovoj kući u Biningenu kod Bazela u februaru 2024. godine, gdje su živjeli i sa dvoje male djece.

Svjedočenje i odbrana optuženog

Na početku suđenja Riben je rekao da je volio suprugu i da je njena smrt bila „nesreća“, iako je priznao da ju je držao za vrat. U sudnici se pojavio sa advokatima, koji su ga opisali kao brižnog i posvećenog muža i oca. On je naveo da je brinuo o porodici i izrazio kajanje, ističući da preuzima odgovornost za ono što se dogodilo.

Nalazi vještaka sudske medicine

Vještak sudske medicine Frank Urbaniok rekao je da optuženi ima izražene narcističke crte i opsesivno-kompulzivni poremećaj. Istakao je da je djelovao sa „pedantnom preciznošću“, čak i nakon zločina, i ocijenio da predstavlja značajan rizik. Dodao je da u dugogodišnjoj praksi nije vidio sličan slučaj.

Riben je naveo da je porodici žrtve i djeci isplatio oko 110.000 eura kao vid podrške. Rekao je da novac ne može nadoknaditi gubitak, ali da želi da pokaže saučešće i odgovornost.

Govoreći o odnosu sa suprugom, istakao je da su imali česte svađe, ali i da su radili na braku kroz savjetovanje. Tvrdio je da nije želio da dođe do smrti i da se sve dogodilo iznenada i bez planiranja.

Zastrašujući detalji iz optužnice

Prema navodima tužilaštva, zločin se dogodio tokom svađe, a optuženi je djelovao svjesno i okrutno. Nakon ubistva, navodno je njeno tijelo odnio u vešeraj u podrumu, gdje ga je raskomadao koristeći ubodnu testeru, baštenske makaze i nož, a na kraju djelove samljeo u blenderu.

Nakon ubistva, tijelo je, kako se navodi, skrnavljeno, zbog čega se tereti i za dodatno krivično djelo.

Suđenje se odvija bez prisustva javnosti zbog težine i osjetljivosti slučaja, uz jako policijsko obezbjeđenje. Među oštećenima su roditelji žrtve i njihova djeca, a presuda se očekuje sredinom maja.