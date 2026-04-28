Oštar sukob SAD i Irana obeležio je UN konferenciju o neširenju nuklearnog oružja. Vašington je izbor Teherana za potpredsjednika nazvao sramotom, dok Iran osuđuje američko licemjerje.

Amerika i Iran oštro su se sukobili u Ujedinjenim nacijama zbog imenovanja Teherana za jednog od potpredsjednika konferencije posvećene neširenju nuklearnog oružja. Do verbalnog okršaja došlo je na otvaranju jedanaeste konferencije za reviziju Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), koji je na snazi od 1970. godine.

Iran je, uz još 33 zemlje, izabran za potpredsjednika na predlog "grupe nesvrstanih i drugih država", kako je pojasnio predsjedavajući konferencije, vijetnamski ambasador Do Hung Vijet.

"Sramota za vjerodostojnost konferencije"

Američki predstavnik Kristofer Jev, pomoćnik sekretara u Birou za kontrolu naoružanja, ocijenio je imenovanje Irana "uvredom" za sam Ugovor o neširenju.

Stav Amerike: Utvrdio je kako je "neupitno da Iran već dugo pokazuje prezir prema obavezama koje iz NPT-a proizlaze" te da odbija saradnju sa agencijom UN za nuklearni nadzor kako bi se rešila otvorena pitanja o njegovom programu. Izbor Irana nazvao je "više nego sramotnim i sramotom za vjerodostojnost ove konferencije".

Odgovor Irana: Reza Nadžafi, iranski ambasador pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA), odbacio je američke tvrdnje kao "neutemeljene i politički motivisane".

"Neprihvatljivo je da se Sjedinjene Države, kao jedina zemlja koja je ikada upotrebila nuklearno oružje i koja nastavlja da širi i modernizuje sopstveni nuklearni arsenal, pokušavaju nametnuti kao arbitar o tome ko poštuje pravila", izjavio je Nadžafi na sastanku.

Nuklearno pitanje u središtu sukoba

Nuklearni program u središtu je dvomjesečnog rata između Irana sa jedne i Sjedinjenih Država i Izraela sa druge strane, a američki predsjednik Donald Tramp u nedelju je ponovio da Iran nikada ne sme doći u posjed nuklearnog oružja.

Teheran već dugo traži da Vašington prizna njegovo pravo na obogaćivanje uranijuma, tvrdeći da to čini isključivo u miroljubive svrhe. Zapadne sile, međutim, strahuju da bi taj proces mogao da se iskoristi za proizvodnju nuklearnog naoružanja.

Procjene o naoružanju: Iran istrajava na tome da ne razvija nuklearno oružje, ali i IAEA i američka obavještajna zajednica nezavisno su procijenile da je Teheran do 2003. godine imao program razvoja nuklearnog oružja, koji je potom obustavljen.

U ponedeljak su iranski izvori otkrili najnoviji predlog Teherana za okončanje sukoba, prema kojem bi se rasprava o iranskom nuklearnom programu odložila do završetka rata i rešavanja sporova oko pomorskog saobraćaja u Zalivu.

Istovremeno, predsjednik Tramp sastao se sa svojim glavnim savjetnicima za nacionalnu bezbijednost kako bi razgovarali o sukobu. Portparolka Bijele kuće Karolin Luit poručila je novinarima da su "predsjednikove crvene linije prema Iranu vrlo, vrlo jasno postavljene, ne samo američkoj javnosti, nego i samom Iranu".