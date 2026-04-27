Tri muškarca poginula su u američkom vazdušnom napadu na brod u istočnom Pacifiku, za koji vojska tvrdi da je bio uključen u trgovinu drogom.

Tri muškarca na brodu "uključenom u operacije trgovine drogom" ubijena su u američkom vazdušnom napadu u nedelju u istočnom Pacifiku, saopštila je vojska, čime je broj poginulih u ovoj kontroverznoj kampanji protiv droge porastao na 185.

Brodom su "upravljale određene terorističke organizacije", saopštila je američka vojna komanda za Latinsku Ameriku i Karibe (Southcom) na mreži X.

"Obavještajne službe potvrdile su da je brod plovio rutama poznatim po trgovini drogom", dodali su, ponavljajući terminologiju koja se koristi za opisivanje desetina smrtonosnih operacija od početka kampanje prošlog septembra.

Američki vojni zvaničnici preuzeli su odgovornost za najmanje osam takvih napada u aprilu, čime je ukupan broj ubijenih u tim operacijama porastao na najmanje 185, prema podacima agencije AFP.

Administracija Donalda Trampa nikada nije pružila čvrste dokaze koji bi potkrijepili tvrdnju da su ciljani brodovi zaista bili uključeni u trgovinu drogom, navodi agencija. Stručnjaci i zvaničnici UN-a osudili su ubistva kao vansudska.