Veliki požar u selu Soveja u Rumuniji uništio je 32 kuće i evakuisao 300 mještana. Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom.

Izvor: Youtube/ Observator News/Printscreen

Veliki požar zahvatio je selo Soveja u okrugu Vranca u Rumuniji, gdje je oko 300 mještana evakuisano, a 32 kuće su potpuno uništene.

Vatrena stihija izbila je u jutarnjim satima, najvjerovatnije zbog zapaljenog dimnjaka na kući starije žene, i za samo nekoliko sati prerasla u katastrofu velikih razmjera.

Požar se brzo širio uslijed jakog vetra, koji je nosio varnice s objekta na objekat. Mještani kažu da su kuće, uglavnom drvene, planule gotovo istovremeno.

"Varnice su preskakale iz jedne kuće u drugu. Nismo znali šta prije da spasemo", ispričala je jedna stanovnica.

Na terenu je angažovano više od 200 vatrogasaca iz šest okruga, sa desetinama vozila i opreme. Prema riječima portparola ISU Vranca Florina Olarua, u gašenju učestvuje 13 vatrogasnih cisterni sa vodom i pjenom, sedam operativnih kamiona, tri minibusa za prevoz ljudstva, kao i dvije ekipe hitne pomoći SMURD-a.

Suntem alături de comunitatea din#Soveja.



32 gospodării au fost afectate de incendiul din Rucăreni. CJ Vrancea este la fața locului cu sprijin de urgență.



Punem Baza Salvamont Soveja la dispoziția familiilor care au rămas fără locuințe.



De astăzi intervenim cu 16 oameni și…pic.twitter.com/TBON889pe1 — Nicușor Halici (@nicusorhalici)April 27, 2026

Zbog stresa i gubitka imovine, četiri osobe su doživjele napade panike, ali nema informacija o težim povredama.

Evakuisane porodice privremeno su smještene u seoske kuće za goste i bazu spasilačke službe Salvamont. Najugroženiji mještani, među kojima su stariji i djeca, zbrinuti su kod komšija i rodbine.

"Moramo im pomoći, ne možemo ih ostaviti na ulici. Tražimo hitna rešenja za smještaj", izjavio je gradonačelnik Soveje Jonuc Filimon.

Za mještane ovog kraja tragedija ima dodatnu težinu, jer podsjeća na veliki požar od prije 70 godina, kada je stradalo 17 ljudi, a gotovo cijelo selo, sa oko 370 kuća, bilo uništeno. I tada su, kao i sada, javne zgrade, uključujući vrtić i opštinske objekte, pretvorene u pepeo.

Istraga o uzrocima požara je u toku, dok nadležne službe procjenjuju štetu i organizuju pomoć za pogođene porodice.

(Telegraf/MONDO)