Ilon Mask predlaže univerzalni osnovni prihod kao rešenje za gubitak radnih mesta usled vještačke inteligencije.

Milijarder i izvršni direktor Tesle i SpaceX-a Ilon Mask izazvao je novu globalnu debatu nakon što je predložio da vlade počnu da isplaćuju novac građanima kao odgovor na gubitak radnih mjesta izazvan vještačkom inteligencijom. Mask smatra da je univerzalni osnovni prihod najbolje rešenje za ekonomiju budućnosti.

Univerzalni prihod kao odgovor na AI

U objavi na društvenoj mreži X, Ilon Mask je naveo da bi država trebalo da isplaćuje redovne čekove građanima kako bi se ublažile posledice automatizacije.

Kako je poručio, razvoj vještačke inteligencije i robotike dovešće do ogromnog rasta proizvodnje roba i usluga, što bi moglo omogućiti da svi imaju visok životni standard bez obzira na zaposlenje.

Universal HIGH INCOME via checks issued by the Federal government is the best way to deal with unemployment caused by AI.



AI/robotics will produce goods & services far in excess of the increase in the money supply, so there will not be inflation. — Elon Musk (@elonmusk)April 17, 2026

Koliko radnih mjesta je ugroženo

Procene pokazuju da bi uticaj vještačke inteligencije na tržište rada mogao biti značajan. Prema analizama, između 10 i 15 odsto poslova u SAD moglo bi nestati u narednih pet godina, što znači da bi bez posla moglo ostati i do 25 miliona ljudi, prenosi Biznis insajder.

Šta znači univerzalni visoki prihod

Koncept univerzalnog visokog prihoda predstavlja proširenu verziju univerzalnog osnovnog prihoda. Dok osnovni prihod pokriva osnovne troškove života, Maskov model podrazumeva iznose koji bi omogućili građanima i viši životni standard.

Prema nekim stručnjacima, ključ nije u povećanju novca već u smanjenju troškova života, jer bi tehnologija mogla drastično pojeftiniti energiju, hranu, zdravstvo i obrazovanje.

Stručnjaci skeptični

Iako ideja zvuči privlačno, mnogi ekonomisti upozoravaju da to nije pravo rešenje. Prema njihovim ocjenama, problem nije samo nezaposlenost već i niske zarade i stagnacija plata.

Umjesto isplate novca, stručnjaci naglašavaju važnost prekvalifikacije i dodatnog obrazovanja kako bi radnici mogli da se prilagode novim uslovima na tržištu rada.

Budućnost bez štednje za penziju

Mask je otišao i korak dalje, navodeći da bi štednja za penziju mogla postati besmislena u narednih deset do dvadeset godina. Prema njegovoj viziji, tehnološki napredak mogao bi stvoriti ekonomiju obilja u kojoj bi svi imali dovoljno resursa za život.

Ipak, trenutna situacija pokazuje drugačiju sliku. Veliki broj građana i dalje živi od plate do plate, suočen sa inflacijom, visokim kamatama i sporim rastom zarada.

Stručnjaci upozoravaju da, čak i ako vještačka inteligencija donese rast produktivnosti, ključni izazov biće raspodela tog bogatstva.

Maskova ideja otvara važno pitanje kako će izgledati ekonomija u eri vještačke inteligencije, ali i da li će države uspjeti da pronađu model koji će istovremeno podstaći razvoj i zaštititi radnike.

