Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova upozorava na odgovarajuće kontramere prema SAD-u, ukoliko se nastavi sa povećanjem carina zbog lažnih medijskih izvještaja.

Kina je upozorila da će uvesti "kontramere" ukoliko Sjedinjene Američke Države realizuju pretnju o povećanju carina, koju Peking povezuje sa, kako tvrdi, lažnim medijskim izvještajima da je pružio vojnu podršku Iranu.

China always acts prudently and responsibly on the export of military products, and exercises strict control in accordance with China’s laws and regulations and due international obligations.



— CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) April 14, 2026

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova oglasio se na mreži X, gdje je poručio da su medijski izvještaji o navodnoj kineskoj pomoći Iranu "potpuno izmišljeni".

"Ako SAD nastave sa povećanjem carina na osnovu ovih optužbi, Kina će odgovoriti odgovarajućim kontramerama", naveo je u objavi.

On je istakao da Kina vodi "opreznu i odgovornu politiku" kada je riječ o izvozu vojne opreme, uz strogu kontrolu u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim obavezama.