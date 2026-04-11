U Španiji je razbijen klan, a među uhapšenima su i trojica Srbina. Zaplijenjeno je pet tona kokaina čija se vrijednost procjenjuje na 130 miliona eura.

Nacionalna policija Španije je razbila kriminalnu organizaciju nakon što je unijela pet tona kokaina u Španiju preko provincije Uelva, a među uhapšenima su i trojica Srbina.

Droga je transportovana brzim čamcima do dvije kuće koje se nalaze u provinciji Uelva u Hibraleonu i u Utreri, Sevilja, gdje su agenti pronašli pet komada ratnog oružja, kao i pet vozila, 17 mobilnih telefona i 5.000 evra u gotovini.

Operacija je izvršena 13. marta. Prvi kombi je prevezao dio pošiljke do kuće u Utreri. Ubrzo nakon toga, presretnut je još jedan kombi, natovaren sa više od tone kokaina, što je dovelo do hapšenja njegovog vozača i još dvije osobe koje su djelovale kao osmatrači.

Prema riječima šefa Brigade za narkotike, operacija je kulminirala sa dvije racije na kuće koje su korišćene kao rasadnici.

U operaciji u Gibraleonu, agenti su zaplenili nekoliko bala kokaina težine preko 3.500 kilograma, kao i četiri automatske puške tipa "kalašnjikov", gotovinu i ukradeni kombi sa dupliranim registarskim tablicama.

Incautado el mayor alijo de cocaína en las costas de#Huelva



10 detenido, todos en prisión por narcotráfico y organización criminal

Armas de guerra, vehículos y dinero intervenidos

Red con “guarderías” en#Sevillay#Huelvapic.twitter.com/1RuyPZqqjv — Policía Nacional (@policia)April 10, 2026

Oni koji su bili zaduženi za čuvanje droge pokušali su da pobjegnu i na kraju je uhapšeno pet osoba, uključujući vlasnika imovine.

U Utreri je zaplijenjeno 400 kilograma kokaina i gotovine, pored hapšenja još dvije osobe.

Operacija je rezultirala sa 10 hapšenja, uključujući 5 Španaca, 3 Srbina, jednog Bosanca i jednog Holanđanina, koje je sudija poslao u zatvor optužene za pripadnost kriminalnoj organizaciji, trgovinu drogom, ilegalno posjedovanje oružja i krađu vozila.

Šef Centralne brigade za narkotike Nacionalne policije, Alberto Morales, izjavio je na konferenciji za novinare u Uelvi da je zaplijenjena droga verovatno bila namenjena Holandiji i da je njena vrijednost prešla 130 miliona evra.

"Na kraju krajeva, ono što doživljavamo je masovni priliv kokaina u Evropu, prvenstveno iz Kolumbije, što je rezultat količine droge koju su ovi karteli skladištili od vremena Kovida. Postepeno je puštaju u promet, a ove organizacije donose drogu u Evropu, a moguće i u Afriku", izjavio je on.

Slično tome, naveo je da je istraga u toku i da „čine sve što je moguće da dođu do svake odgovorne osobe u ovoj organizaciji“.

(Kurir/Mondo)