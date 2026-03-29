Tajvansko ministarstvo odbrane zabilježilo je 26 kineskih vojnih aviona i sedam ratnih brodova u okolini ostrva, dok analitičari upozoravaju na moguće pripreme Pekinga za nove vojne vježbe ili pritisak pred posjetu američkog predsjednika.

Izvor: Profimedia

Tajvan je nedavno zabilježio porast broja kineskih vojnih aviona u blizini ostrva, saopštilo je ministarstvo odbrane, nakon što je nagli pad broja letova u protekle tri nedelje izazvao uzbunu, prenio je Politiko.

Ministarstvo odbrane Tajvana je otkrilo 26 kineskih vojnih aviona oko ostrva, od kojih je 16 ušlo u severnu, centralnu i jugozapadnu zonu identifikacije protivvazdušne odbrane. Sedam ratnih brodova je primjećeno oko ostrva, takođe je saopšteno.

Povećani broj vojnih aviona uslijedio je nakon što je ministarstvo prijavilo pad broja letova, što je navelo analitičare da se pitaju šta kineska vojska sprema.

Tajvan nije prijavio nijedan kineski vojni avion koji je prešao središnju liniju i ušao u zonu tokom nedelju dana, od 27. februara do 5. marta. Nakon što su dva otkrivena 6. marta, naredna četiri dana nije bilo nijednog. Takvi letovi su nastavljeni u malom broju između srede i petka te nedelje.

Pad se poklopio sa godišnjim sastankom kineske zakonodavne vlasti. Iako je broj takvih letova opadao i u prošlosti tokom velikih događaja i državnih praznika, ovogodišnji pad je bio izraženiji nego ranije

Analitičari su rekli da sastanak u Kini ne može biti jedini razlog nedavnog pada. Još jedan potencijalni faktor bi mogla biti želja da se smiri situacija sa Vašingtonom nekoliko nedelja prije posjete američkog predsjednika Donalda Trampa.

Bijela kuća je prvo saopštila da će Tramp putovati u Kinu od 31. marta do 2. aprila, iako Peking to nije zvanično potvrdio. Kasnije je sam Tramp rekao da će u Kinu otići 14. i 15. maja i da je put pomjeren zbog rata protiv Irana.

Neki posmatrači su takođe sugerisali da bi pad mogao biti uzrokovan prelaskom na sledeću fazu u vojnoj obuci i modernizaciji Kine, pri čemu vojska izgleda istražuje novi model za zajedničku obuku.

Kina se zaklela da će zauzeti Tajvan, silom ako bude potrebno. Tokom godina, Peking je gotovo svakodnevno slao ratne avione i brodove ka ostrvu, preneo je Politiko.

Tajvanska vojska je ranije signalizirala da ne mijenja svoj odbrambeni stav zbog smanjenja aktivnosti kineskih ratnih aviona. Ministar odbrane Tajvana Velington Ku je ranije napomenuo da je kineska mornarica ostala aktivna u obližnjim vodama, čak i kada su vojni letovi opali.

Kina i Tajvan imaju različite vidove upravljanja od 1949. godine, kada je Komunistička partija došla na vlast u Pekingu nakon građanskog rata. Poražene snage Nacionalističke partije pobjegle su na Tajvan, koji je kasnije prešao sa vojnog stanja na višestranačku demokratiju.

BONUS VIDEO: