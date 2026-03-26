SAD, Izrael i Argentina glasale protiv rezolucije UN-a o trgovini robljem. Generalna skupština UN-a proglasila je ovaj istorijski period najvećim zločinom protiv čovječnosti uz poziv na reparacije.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u srijedu istorijsku rezoluciju kojom se transatlantska trgovina robljem politički definiše kao "najveći zločin protiv čovječnosti", uz jasan poziv na reparacijsku pravdu za pogođene narode.

Iako je inicijativa dobila podršku 123 države, protiv su glasale Sjedinjene Američke Države, Izrael i Argentina, dok je veći broj evropskih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, ostao suzdržan.

Predsjednik Gane John Dramani Mahama, koji je predvodio ovu inicijativu uz podršku Afričke unije, poručio je da je ovo ispravan korak ka očuvanju sjećanja na milione ljudi koji su pretrpjeli poniženje ropstva.

Tokom rasprave u UN-u isplivala su duboka neslaganja u tumačenju istorijske odgovornosti, pa su tako predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva upozorili na opasnost od stvaranja „hijerarhije zločina“. Uprkos tome što rezolucija nema direktnu pravnu snagu, stručnjaci je smatraju ključnim momentom za dobijanje političkog priznanja na najvišem globalnom nivou.

Ovaj dokument se direktno oslanja na napore 55 država Afričke unije koje traže jedinstveni okvir za reparacije, uključujući finansijske nadoknade i formalna izvinjenja za sistem koji je tokom četiri vijeka razorio afrički kontinent i oblikovao današnje globalne nejednakosti.