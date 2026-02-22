Next Adventure, popularna prodavnica sportske opreme, zatvara svoja vrata nakon 28 godina.

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Nije svaki posao koji se zatvori prošao istim putem. Većina firmi danas je poput profesionalnih rvača. Drže se koliko mogu, ali imaju tužan kraj. Veoma je teško za jednu kompaniju, ili bar za njene vlasnike, da prepoznaju znakove propadanja i donesu odluku da se dostojanstveno povuku. To je zato što, u mnogim slučajevima, neko ko je bio uspješan uvijek vjeruje da je dovoljno samo malo korigovati kurs da bi ponovo ostvario uspjeh.

Međutim, kako se tržišni uslovi mijenjaju, mijenja se i potražnja za određenim vrstama maloprodaje. Na primjer, danas ne viđamo mnogo radionica za popravku pisaćih mašina ili prodavnica usisivača.

To su nekada bili ključni trgovci, ali njihovo vrijeme je prošlo. U većini slučajeva, kao što je to bio slučaj sa lokalnim video klubovima, prodavci ne vide na vrijeme kraj svog posla da bi mogli da se preorijentišu, zbog toga dolazi do stečaja. Ipak, to se dešava. Postoji jedna mreža u Novoj Engleskoj koja je nekada iznajmljivala video kasete, a sada nudi usluge solarijuma.

To je veliki zaokret, bez očigledne veze između ta dva posla, ali vlasnik je shvatio da ostanak u video iznajmljivanju vodi direktno u propast.

U nekim slučajevima, međutim, vlasnici vide kraj i umjesto da se bore do poslednjeg centa, odlučuju da prihvate situaciju. To se upravo dešava kod jedne popularne lance prodavnica opreme za aktivnosti na otvorenom, čija istorija počinje 1997. godine.

Next Adventure, prodavnica sportske opreme za aktivnosti na otvorenom iz Portlanda, Oregon, vodi porijeklo od dvojice prijatelja, Dika Hejkampa i Brajana Knudsena. Ova dva dugogodišnja prijatelja napravila su velike žrtve da otvore svoju prvu prodavnicu.

Tu priču su podijelili na svom sajtu.

"Tri i po godine, Dik je istraživao koncept prodavnice "novo i polovno" radeći u nekoliko prodavnica opreme za aktivnosti na otvorenom u Sijetlu i posjećujući stotine buvljaka u Portlandu i Sijetlu. U isto vrijeme, Dik je uspješno vodio radnju za popravku obuće sa 12 lokacija u dvije savezne države, većinu njih je prodao da bi pratio svoj san o Next Adventure ", napisali su.

Njegov partner je takođe napravio određene žrtve.

"1997. godine Brajan je prodao kuću u Belinghemu, Vašington, i napustio posao koji je radio 11 godina u Les Schwab Tires da bi se preselio u Portland zajedno sa Dikom i otvorio prodavnicu u julu iste godine", piše na sajtu.

Oba partnera su uložila mnogo truda i rada da izgrade ovaj lanac.

"Sa dva kamiona polovne opreme u prostoru od 1.600 kvadratnih stopa, rođena je Next Adventure. Dik i Brajan su otvorili Next Adventure u srcu jugoistočnog Portlanda u julu 1997. godine. U to vreme, ova prodavnica „novo i polovno“ na SE Grand Avenue imala je samo oko 1.600 kvadratnih stopa – nije bila veća od male kafe prodavnice", ispričali su.

Od tog trenutka, njih dvojica su izgradili Next Adventure u lanac prodavnica. Sada, avantura će uskoro doći do kraja, ali pod njihovim uslovima.

Dva partnera su odlučila da se povuku i zatvore Next Adventure. O svojoj odluci su obavijestili putem vebsajta lanca.

"Nakon 28 nevjerovatnih godina, osnivači Dik Hejkamp i Brajan Knudsen odlaze u penziju. Ono što je 1997. godine počelo kao prodavnica od 1.500 kvadratnih stopa, izgrađena na snu, postalo je institucija u Portlandu zahvaljujući našim nevjerovatnim kupcima, zaposlenima i zajednici. Dok Dik i Brajan započinju svoju sledeću avanturu, zatvorićemo vrata sa zahvalnošću i ponosom", poručili su.

Kompanija završava sa porudžbinama preko interneta

"Naša online prodavnica se takođe zatvara, zato kupujte dok još možete! Zbog povećanog obima porudžbina, vrijeme isporuke može biti nekoliko dana duže nego inače", poručili su.

Rasprodaje povodom zatvaranja uslijediće u sve četiri preostale fizičke prodavnice kompanije.

"Rasprodaja počinje u sredu, 28. maja 2025. godine. Dođite rano da biste imali najbolji izbor, kada nestane, nestane", objavila je kompanija.

Next Adventure će i dalje priznavati svoje poklon kartice

"Poklon kartice (digitalne i fizičke) i dalje će se prihvatati. Međutim, nove poklon kartice neće biti izdavane nakon 25. maja 2025. godine", navedeno je u objavi. Za sada, kompanija i dalje kupuje polovnu opremu.

"Na kraju ćemo prestati da kupujemo polovnu opremu; dodatne informacije biće uskoro objavljene", poručili su.