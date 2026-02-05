Donald Tramp nije želio da se izjasni ko bi mogao biti njegov naslednik u republikanskoj predsjedničkoj kampanji 2028, potpredsjednik JD Vens ili državni sekretar Marko Rubio, ističući da su obojica "fantastični" kandidati.

Izvor: LAURENT GILLIERON/KEYSTONE

Predsjednik SAD-a Donald Tramp odbio je da zauzme stranu u raspravi o tome da li će njegov potpredsjednik JD Vens ili državni sekretar Marko Rubio biti njegov naslednik u republikanskoj predsjedničkoj kampanji 2028. godine. Vens, republikanski senator iz Ohaja, rekao je da će razgovarati sa Trampom o mogućnosti kandidature nakon međuizbora u novembru.

U informisanim republikanskim krugovima takođe se nagađa da bi se i Rubio, senator iz Floride koji je od Trampa izgubio 2016. u trci za republikanskog kandidata, mogao kandidovati za predsjednika. Rubio hvali Vensa kao snažnog potencijalnog kandidata, premda ni sam nije odbacio ideju kandidature za 2028.

Predsjednik izbjegava sukobe među saradnicima

Upitan o tome, Tramp je za NBC Njuz rekao da bi "bio sklon" da podrži svog naslednika, ali je dodao da sada ne želi u to da ulazi.

"Imamo još tri godine. Ne želim, jer znate, imam dvojicu ljudi koji rade odličan posao. Ne želim da se prepirem sa njima, niti želim da koristim riječ 'svađa', to ne bi bila svađa. Ali pogledajte, JD je fantastičan, a i Marko je fantastičan", rekao je Tramp.

Tramp često govori da bi se njih dvojica trebala kandidovati zajedno na istoj listi. Izbore 2028. obilježiće masovna trka te se i na republikanskoj i na demokratskoj strani očekuje velika konkurencija, piše Rojters, prenosi Index.

Ipak čini se da je Tramp suptilno podržao jednog od dvojice, i to šefa američke diplomatije.

"Rekao bih da je jedan malo više diplomatski nastrojen od drugog", kaže predsjednik o dvojici političara, pa dodaje:

"Mislim da postoji razlika u stilu. Znate, i sami možete vidjeti stil. Ali obojica su vrlo sposobni, ali nikad se ne zna u politici", dodo je Tramp.

Tramp ponovo spominje mogućnost trećeg mandata

Tokom intervjua za NBC Tramp se ponovo činio kao da se poigrava s mogućnošću traženja neustavnog trećeg mandata. Prošle godine koketirao je s tom idejom, da bi kasnije taj koncept napustio. Na pitanje vidi li "ikakav scenario" u kojem bi on i dalje bio predsjednik u januaru 2029., kad već treba da počne naredni mandat, Tramp je rekao: "Ne znam. Bilo bi zanimljivo".