Ubijen sin Moamera Gadafija.
Ubijen sin bivšeg predsjednika Libije Moamera Gadafija, Saif al-Islam Gadafi, piše "Rojters". Izvori bliski njegovoj porodici potvrdili su da je Saif ubijen, kao i advokat porodice Halid eč-Zajdi.
Ubijen Gadafijev sin: Osuđen na smrt zbog protesta u Libiji, bio optužen i za ratne zločine
Ko je Saif al-Islam?
Saif al-Islam je odranije poznat u Libiji po učestvovanju u formiranju državne politike. Osuđen je 2015. godine na smrt zbog gušenja mirnih protesta tokom revolucije 2011. godine koja je dovela do pada sa vlasti njegovog oca Gadafija.
Međunarodni krivični sud u Hagu je bio podigao protiv njega i optužnicu za navodno počinjene ratne zločine zbog zločina protiv čovečnosti. Njegovi advokati nisu uspjeli da obore optužnicu.
Prije pet godina, 2021, se kandidovao na predsjedničkim izborima u decembru te godine. Na kraju su izbori propali zbog političkog zastoja u zemlji.