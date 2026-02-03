Ubijen sin Moamera Gadafija.

Izvor: Youtube/africanews/printscreen/Profimedia

Ubijen sin bivšeg predsjednika Libije Moamera Gadafija, Saif al-Islam Gadafi, piše "Rojters". Izvori bliski njegovoj porodici potvrdili su da je Saif ubijen, kao i advokat porodice Halid eč-Zajdi.

Ko je Saif al-Islam?

Saif al-Islam je odranije poznat u Libiji po učestvovanju u formiranju državne politike. Osuđen je 2015. godine na smrt zbog gušenja mirnih protesta tokom revolucije 2011. godine koja je dovela do pada sa vlasti njegovog oca Gadafija.

Međunarodni krivični sud u Hagu je bio podigao protiv njega i optužnicu za navodno počinjene ratne zločine zbog zločina protiv čovečnosti. Njegovi advokati nisu uspjeli da obore optužnicu.

Prije pet godina, 2021, se kandidovao na predsjedničkim izborima u decembru te godine. Na kraju su izbori propali zbog političkog zastoja u zemlji.