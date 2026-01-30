Britanski avion ostao bez točka prilikom polijetanja u Las Vegasu na letu ka Londonu.

Izvor: kolbert-press/Martin Agüera / imago stock&people / Profimedia

Avion britanske avio-kompanije "British Airways" ostao bez točka prilikom polijetanja iz Las Vegasa u Sjedinjenim Američkim Državama ka Londonu u Velikoj Britaniji, piše "Skaj Njuz". Uprkos incidentu, avion je normalno nastavio let i bezbjedno sletio na aerodrom Hitrou u Londonu.

Incident se dogodio u nedjelju 25. januara u večernjim časovima. Na snimku koji je objavio "X" profil britanskog portala "Independent" se vidi trenutak incidenta.

Avion je stigao u London čak 27 minuta ranije. Nije bilo nikakvih problema u letu po letjelicu, posadu i putnike.

Avio-kompanija "British Airways" je potvrdila da se incident dogodio i naglasili su da je njihov prioritet bezbjednost putnika i posade. Sarađuju sa vlastima kako bi otkrili uzrok incidenta.