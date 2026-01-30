Ruske snage granatirale su Herson i pogodile autobus, pri čemu je poginula jedna osoba, a ukrajinsko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog sumnje na ratni zločin.

Prema navodima ukrajinskog tužilaštva, oko 12 časova po kijevskom vremenu ruske trupe izvele su artiljerijski napad na grad Herson, tokom kojeg je pogođen autobus. Napad je potvrdio i guverner oblasti Oleksandr Prokudin.

Pokrenuta istraga o ratnom zločinu

Posle napada je pokrenuta istraga zbog "počinjenja ratnog zločina" koji je doveo do smrti jedne osobe (stav 2, član 438 Krivičnog zakona Ukrajine).

"Tužilaštvo, zajedno sa policijskim istražiteljima, preduzima sve neophodne mjere kako bi se evidentirali i dokumentovali ratni zločini koje su počinili pripadnici oružanih snaga Ruske Federacije", navodi se u saopštenju Tužilaštva Hersonske oblasti.

Sve češći napadi dronovima na civile

Ruske snage sve češće koriste dronove za napade na civile u oblastima blizu linije fronta, posebno u Hersonu, gdje lokalne vlasti izvještavaju o gotovo svakodnevnim FPV napadima na vozila i pješake. Artiljerijski napadi su rjeđi, ali mogu imati razornije posledice.

U avgustu 2025. godine, u ruskom napadu dronom na autobus u oblasti Hersona poginule su dvije osobe, dok je devetoro ranjeno.

Sve češći napadi dronovima na civile

Ruske snage sve češće koriste dronove za napade na civile u oblastima blizu linije fronta, posebno u Hersonu, gdje lokalne vlasti izvještavaju o gotovo svakodnevnim FPV napadima na vozila i pješake. Artiljerijski napadi su rjeđi, ali mogu imati razornije posledice.

U avgustu 2025. godine, u ruskom napadu dronom na autobus u oblasti Hersona poginule su dvije osobe, dok je devetoro ranjeno.

Žrtve u Dnjepropetrovskoj oblasti

U Dnjepropetrovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a tri su ranjene u ruskom napadu na grad Krivi Rog, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Na drugim mjestima u oblasti, ruski dronovi ranili su još jednu osobu, rekao je guverner Oleksandr Handža.

Napadi u Harkovskoj oblasti

U Harkovskoj oblasti 47-godišnja žena poginula je u selu Novoosinove, dok su još dva civila ranjena u drugim djelovima oblasti, izjavio je guverner Oleh Sinehubov.

Stradanja u Donjeckoj oblasti

U Donjeckoj oblasti, u ruskomnapadu poginula je jedna osoba u gradu Družkivka, dok je u odvojenom napadu ranjen civil u gradu Oleksijevo-Družkivka, prema riječima guvernera Vadima Filaškina.

Intenzivni napadi u Zaporoškoj oblasti

U Zaporoškoj oblasti u ruskim napadima ranjena su najmanje tri civila tokom proteklog dana, saopštio je guverner Ivan Fedorov. Ruske snage izvele su ukupno 799 udara na 33 naselja u oblasti, uključujući i grad Zaporožje.

