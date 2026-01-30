Estonija je upozorila EU na masovni priliv ruskih ratnih veterana u Evropi po okončanju rata u Ukrajini. Šef diplomatije Margus Cakna poslao upozorenje Briselu.

Izvor: Printscreen/X

Estonija upozorava da bi ruski veterani mogli da preplave Evropu nakon završetka rata u Ukrajini i poziva na zabranu ulaska u Evropsku uniju.

Estonski ministar spoljnih poslova Margus Cakna izjavio je 29. januara da njegova zemlja zagovara uvođenje zabrane ulaska na nivou cijele EU za bivše ruske vojnike koji su učestvovali u ratu protiv Ukrajine.

"Nema puta od Buče do Brisela"

"Ne može postojati put od Buče do Brisela" rekao je Cakna novinarima u belgijskoj prijestonici, dodajući da će taj predlog iznijeti na sastanku ministara spoljnih poslova EU.

Estonija već uvela zabrane, traži zajednički pristup

Estonija, članica NATO-a koja dijeli granicu sa Rusijom, početkom januara zabranila je ulazak u šengenski prostor za prvih 261 ruskog borca. Talin sada poziva na koordinisani pristup na nivou cijele Unije.

"Blizu milion boraca, većinom kriminalci"

"Imamo blizu milion boraca u Rusiji. Oni su uglavnom kriminalci; veoma su opasni ljudi" rekao je Cakna.

"Imamo informacije da će većina njih doći u Evropu nakon rata, a Evropa nije spremna za to" dodao je on.

Problem identifikacije i zabrane ulaska

Neimenovani visoki estonski diplomata rekao je za "Politico" da su postojeće metode identifikacije i zabrane ulaska pojedincima prespore i zavise od pojedinačnih država, zbog čega Estonija zagovara snažniji i efikasniji pristup.

Skepsa pojedinih članica EU

Jedan evropski zvaničnik izjavio je za isti medij da, iako Estonija ima pravo da uvede opštu zabranu ulaska, to bi bilo znatno teže za mnoge druge zemlje EU, koje bi morale pojedinačno da identifikuju svakog borca i prilože odgovarajuće dokaze.

Na pitanje novinara da prokomentariše predlog, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalasrekla je da su "mnoge države članice" izrazile podršku zabrani ulaska.

"Jasan bezbednosni rizik za Evropu"

"To predstavlja jasan bezbjednosni rizik za Evropu" rekla je Kalas.

"Ovo je jedan od koraka za koje moramo da se pripremimo".

Kalas je dodala da će Unija nastaviti konsultacije sa državama članicama kako bi se obezbijedio plan za period nakon postizanja primirja.

Porast kriminala u Rusiji među povratnicima sa fronta

U Rusiji su vojnici koji se vraćaju sa ratišta u Ukrajini povezani sa porastom kriminala. Tokom poslednje četiri godine, navodno je više od 1.000 ljudi ubijeno ili ranjeno od strane povratnika sa fronta, dok su pljačke i trgovina drogom takođe u porastu.

Rusija je intenzivno regrutovala osuđenike za rat u Ukrajini, nudeći im pomilovanja u zamjenu za službu na prvim linijama fronta.