Najmanje 1.500 ljudi evakuisano je iz svojih domova u gradu Nišemi na Siciliji, nakon što je snažna oluja, ciklon Hari, pokrenula ogromno klizište koje je otvorilo rascjep dug čak 4km na obronku brda.

Izvor: X/@MyLordBebo/prinstcreen

Gradonačelnik je upozorio da je "situacija dramatična", dok se pukotina i dalje širi i prijeti da proguta i istorijsko jezgro grada.

"Situacija je dramatična, nemojte ovo shvatati olako"

Gradonačelnik Nišemija Masimilijano Konti rekao je u video-poruci na društvenim mrežama da je stanje izuzetno ozbiljno i pozvao građane koji žive van evakuisanih zona da ostanu u svojim domovima.

"Ne želim da iko ovo shvati olako“, poručio je Konti. "Srećom, nema povrijeđenih, ali ima velike materijalne štete na kućama."

Klizište je prvo pokazalo znake pomijeranja u nedelju, da bi se potom razvilo u front dug oko četiri kilometra. Nadležni strahuju da bi daljim širenjem moglo doći do urušavanja centralnih djelova grada.

Cliff 4 kilometers long collapsed in#Sicily: more than 1,000 people evacuated



On the#Italianisland of#Sicily, a thousand people evacuated after a four-kilometer-long piece of cliff collapsed during a storm on Sundaypic.twitter.com/7jiuFY2w1i — Cryptọ Wọọɗyz (@CryptoWoodyz)January 26, 2026

Kuće na ivici ambisa, nova urušavanja neizbježna

Snimci i fotografije iz Nišemija prikazuju kuće koje su ostale na samoj ivici provalije. Direktor civilne zaštite Sicilije Salvatore Kočina upozorio je da je situacija krajnje rizična.

"Sve kuće u krugu od 50 do 70 metara će se urušiti", izjavio je Kočina.

Škole su zatvorene, a put koji povezuje Nišemi sa obalnim gradom Gela takođe je zatvoren zbog bezbjednosnih razloga.

A gigantic landslide buries part of a city in Sicily!



Houses and roads in the town of Niscemi slid down the slope in a landslide triggered by heavy rains. The mayor described the situation as “dramatic”.



Earlier, Hurricane “Harry” caused damage estimated at 1 billion euros.…https://t.co/VKKDcUqMxIpic.twitter.com/lG1hU3H5XF — Lord Bebo (@MyLordBebo)January 27, 2026

"Plašimo se, grad se bukvalno raspada"

U intervjuu za list La Republika, objavljenom u utorak, gradonačelnik Konti priznao je da je strah prisutan kod svih stanovnika.

"Nema poricanja, uplašeni smo“, rekao je on. "Klizište se jutros dodatno pomjerilo za još deset metara. Kada smo iz vazduha vidjeli kako se naš Nišemi raspada, prizor je bio šokantan."

Dodao je da kiša i dalje pada, što dodatno otežava sanaciju terena i bezbjednosne procjene.

Postoji opasnost da grad ostane odsiječen

Konti je upozorio i na mogućnost da grad bude potpuno odsiječen od okoline.

"Situaciju pratimo neprekidno, jer se sve može promijeniti u svakom trenutku", rekao je on.

Nišemi ima oko 25.000 stanovnika. Većina evakuisanih privremeno je smještena kod rođaka, dok je nekoliko stotina ljudi provelo poslednje noći u lokalnoj sportskoj hali.

Homes hanging onto cliff edge following huge landslidehttps://t.co/6GdA309FyWpic.twitter.com/j6l3Vp4ryk — The Independent (@Independent)January 27, 2026

Šteta veća od milijardu eura

Vlada Italije proglasila je vanredno stanje u južnim regionima zemlje, uključujući Siciliju, Kalabriju i Sardiniju, koje je prošle nedelje pogodio ciklon Hari.

Oluja je donijela obilne padavine i talase visoke i do devet metara, uništavajući puteve, obalsku infrastrukturu i turistička naselja. Procjene govore da ukupna šteta premašuje jednu milijardu eura.

Vlada je za sada izdvojila 100 miliona eura za hitne intervencije, dok je ministar civilne zaštite Nelo Musumeči najavio dodatne mjere.

"U narednim danima biće usvojena nova međuresorna odluka koja će omogućiti obnovu i rekonstrukciju oštećene infrastrukture“, poručio je Musumeči.

Samo na Siciliji šteta se procjenjuje na oko 740 miliona eura, ali je predsjednik regiona Renato Skifani upozorio da bi konačni iznos mogao biti i znatno veći.

(The Guardian/Mondo)