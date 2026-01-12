Euromaidan Press povukao je tekst o navodnoj blokadi Pridnjestrovlja i "zarobljavanju" ruskih vojnika, priznajući da je analiza bila preuveličana i da se radilo o pogrešnom tumačenju događaja.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Danas je ukrajinski portal Euromaidan Press objavio izvještaj sa ratišta pod naslovom "Ukrajina i Moldavija novogodišnjim potezom u ponoć zarobile rusku skrivenu vojsku", zasnovan na analizi video-kanala Reporting from Ukraine.

Euromaidan Press je naknadno uklonio originalni tekst, uz objašnjenje da je to učinjeno "nakon što je utvrđeno da je u velikoj meri precenio ono što se zaista dogodilo".

Šta je članak tvrdio?

Da su Ukrajina i Moldavija od ponoći 1. januara 2026. uvele "potpunu blokadu" Pridnjestrovlja, što je navodno označilo "jasan zaokret politike" i zatvorilo "svaku liniju snabdijevanja" ka toj oblasti.

Šta se zapravo dogodilo?

Tranzit ruskog gasa kroz Ukrajinu završen je 1. januara istekom ugovora, što je bilo najavljeno mjesecima unaprijed. Ukrajinska granica sa Pridnjestrovljem zatvorena je još u februaru 2022. godine, dok su moldavske carine na robu iz te oblasti na snazi od 2024. Nijedna od dvije vlade nije uvela novu "koordinisanu blokadu".

Euromaidan Press navodi da je osnovna vijest o pojačanoj saradnji ukrajinskih i moldavskih graničnih službi bila tačna, ali da je rutinski razvoj događaja pogrešno protumačen kao dramatičan strateški zaokret, za koji nema činjeničnog uporišta.

Moldavija demantuje dezinformacije

Moldavski Biro za politiku reintegracije ranije je slične tvrdnje označavao kao dezinformacije. Potpredsjednik vlade zadužen za reintegraciju Valeriju Čiveri izjavio je u decembru 2025. da bezbjednosne službe "nisu zabilježile nikakve neuobičajene aktivnosti".

Specijalizovani bilten Moldova Matters naveo je da izvori iz vlade ne primjećuju ništa neobično u regionu i da je situacija mirna, uz napomenu da su senzacionalistički izveštaji i ranije korišćeni za izazivanje panike.

Euromaidan Press izrazio je žaljenje zbog objave analize koja je "pojačala obmanjujući narativ" i najavio reviziju uredničkih procedura za izveštaje zasnovane na video-sadržajima.

(Index/MONDO)