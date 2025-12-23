Španska policija razbila je sektu na Kanarskim ostrvima koja je iskorišćavala ranjive osobe za rituale sa životinjama i drogama.

Izvor: X/POLICÍA NACIONAL/Screenshot

Španska policija je razbila sektu na Kanarskim ostrvima koja je iskorišćavala ranjive osobe, naplaćujući im ogromne sume za bizarne rituale koji su uključivali žrtvovanje životinja i konzumaciju opojnih droga. Uhapšeno je petoro ljudi, a vođa kulta završio je u pritvoru nakon što je otkriveno da su neki od bivših sljedbenika morali na psihijatrijsku pomoć.

Policija je u utorak saopštila da su četiri osobe uhapšene na Tenerifima, a jedna u Las Palmasu na Gran Kanariji. Terete se za niz krivičnih djela, uključujući kriminalno udruživanje, zlostavljanje životinja, prevaru, nanošenje povreda, djela protiv javnog zdravlja i falsifikovanje dokumenata.

Manipulacija i lažna obećanja

Prema navodima iz istrage, vođe grupe ciljale su lakoverne i ranjive osobe, kojima su manipulacijom usađivale strah, uključujući i navodne duhovne pretnje. Članovi su plaćali velike sume za rituale koji su im obećavali ličnu korist, duhovnu zaštitu ili čak izliječenje od bolesti.

Tokom ceremonija, učesnici su morali žrtvovati domaće životinje i konzumirati opasne supstance po zdravlje. Policija je navela da se radilo o bunici, popersima, kokainu i drugim halucinogenim drogama, naglašavajući da je njihova upotreba predstavljala ozbiljan rizik za sve uključene.

Psihološka kontrola koju je vršio vođa kulta bila je toliko snažna da je nekolicini bivših sljedbenika nakon napuštanja grupe bila potrebna psihijatrijska pomoć, stoji u policijskom saopštenju. Osumnjičeni su izvedeni pred sudiju, koji je vođi grupe odredio istražni pritvor, dok su ostali pušteni uz mjere opreza.

Zloupotreba religije za kriminal

Iako je santerija, afro-karipska religija koja spaja vjerovanja zapadnoafričkog naroda Joruba sa elementima rimokatolicizma, legitimna duhovna praksa sa milionima sljedbenika, vlasti ističu da je ova grupa djelovala isključivo kao kriminalna organizacija.

Iskonska duhovna uvjerenja koristili su samo kao paravan za sticanje finansijske koristi. Španska nacionalna policija na kraju je upozorila na opasnost koju predstavljaju takve organizacije, koje se kriju iza duhovnosti kako bi činile krivična djela i ilegalno se bogatile.

(Euronews/MONDO)