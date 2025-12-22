Stjuardesa (25) je pronađena u hotelskoj sobi u Dubaiju sa najmanje 15 uboda u vrat, torzo i ekstremitete.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Stjuardesa je pronađena masakrirana u sobi hotela sa pet zvjezdica u Dubaiju, nakon što je izbodena najmanje 15 puta makazama. Njen bivši suprug je uhapšen.

Naime, Albert Morgan (41) iz Rusije, uhapšen je pod sumnjom za ubistvo odmah pošto je sletio u Sankt Peterburg, prenosi Daily Mail.

Istražitelji vjeruju da je pravni konsultant "pratio" svoju bivšu partnerku u Ujedinjene Arapske Emirate ove nedelje, navodno prožet ljubomorom. Kaže se da je Morgan pogrešno vjerovao da ona radi kao eskort pratnja za VIP putnike. Navodno je Morgan, predstavljajući se kao gost, dobio pristup njenoj sobi u hotelu "Voco Bonnington" sa namjerom da je polije zelenom bojom i ošiša makazama.

Međutim, između njih dvoje je izbila svađa kada se pojavio, koja je navodno završila tako što je Morgan besomučno napao žrtvu makazama prije nego što je pobjegao. Stjuardesa (25), čiji identitet nije naveden pronađena je sa najmanje 15 uboda u vrat, torzo i ekstremitete.

Flight attendant, 25, is found 'stabbed to death at five-star Dubai hotel'https://t.co/MJ6wkELoZ7 — Daily Mail (@DailyMail)December 21, 2025

Morgan, koji je usvojio prezime američke bankarske dinastije, živio je dve godine sa ženom u Sankt Peterburgu dok su bili zajedno. Nakon raskida, Morgan je navodno pristupio njenim privatnim porukama što ga je navelo da preleti skoro 5.000 kilometara kako bi se razračunao sa njom.

On je navodno putovao u Dubai sa saučesnikom, izvršiteljem iz Sankt Peterburga, koji je pratio žrtvu od lobija do sobe kako bi otkrio njen broj sobe. Zatim, nakon što je obukao hotelski ogrtač iz vešeraja, navodno je Morgan ubedio sobaricu da ga pusti u sobu, tvrdeći da je zaboravio ključ.

Policija je identifikovala osumnjičenog preko hotelskog video nadzora i obavestila ruske vlasti, koje su izvršile hapšenje. Prije nego što je pritvoren, Morgan je navodno poslao zahtjeve da bude poslat da se bori u ratu protiv Ukrajine.

Prijavljivanje za borbu je uobičajena rupa u zakonu koju koriste mnogi kriminalci u Rusiji da bi izbegli pravdu. Uprkos ovom pokušaju, Morgan je pritvorena od strane policije i zadržan je u pritvoru dva mjeseca do dalje istrage.

Tokom njihovog dvogodišnjeg braka, žena je nekoliko puta zvala policiju zbog sukoba sa Morganom, ali je potom povukla svoje prijave.

