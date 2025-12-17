Trampova administracija prijeti EU kompanijama zbog "diskriminatornih" mjera, nakon što je EU kaznila društvenu mrežu X sa 120 miliona eura.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa zapretila je širokim spektrom protivmjera protiv pružalaca usluga iz EU, uključujući moguće naknade ili ograničenja, ukoliko kompanije nastave sa, kako je USTR nazvao, "diskriminatornim" postupcima.

Kancelarija američkog trgovinskog predstavnika (USTR) optužila je EU i neke države članice za "diskriminatorne i uznemirujuće tužbe, poreze, kazne i direktive protiv američkih usluga", ističući da pružaoci usluga iz EU "slobodno posluju" u SAD-u, navodeći među ostalima Accenture, DHL, Siemens i Spotify.

"Ako EU i države članice budu insistirale na nastavku ograničavanja i odvraćanja konkurentnosti američkih pružalaca usluga diskriminatornim sredstvima, Sjedinjene Države neće imati drugog izbora nego da počnu koristiti sve dostupne alate kako bi se suprotstavile tim nerazumnim mjerama", naveo je USTR.

Do ove prijetnje došlo je nakon što su regulatori EU ranije ovog mjeseca nametnuli kaznu platformi društvenih mreža X Ilona Maska. "Ako budu potrebne mjere odgovora, američki zakon omogućava, između ostalog, procenu naknada ili ograničenja za strane usluge", navodi se u objavi USTR-a.

Evropska komisija kaznila je X sa 120 miliona eura zbog kršenja pravila transparentnosti, u skladu sa Aktom o digitalnim uslugama. Dva dana kasnije, društvena mreža ukinula je račun za oglase Evropske komisije, a vlasnik Ilon Mask uporedio je Uniju sa nacističkom Nemačkom.

EU je pojasnila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila korisnike u zabludu, uskraćivala podatke istraživačima i nije transparentno dokumentovala oglase. Tramp je ranije kritikovao kaznu koju su tehnološki regulatori EU odredili platformi X, rekavši: "Evropa se kreće u lošem smjeru".

(Index/MONDO)