Srbin koji je ranjen u pucnjavi u Dizeldorfu nalazi se u teškom stanju.

Izvor: Kurir / Profimedia

Državljanin Srbije G.Š. (56) koji je ranjen u pucnjavi u Dizeldorfu u Njemačkoj ispred poznatog noćnog kluba i prema saznanjima "Kurira", nalazi se u teškom stanju. Pogođen je sa tri hica u stomak i još jedan mu je prošao kroz potiljak.

"Čovjek je pogođen sa tri hica u stomak, a dok je padao na pod, napadač je ispalio još jedan hitac koji mu je prošao kroz potiljak i izašao kroz čelo, što se u medicinskoj praksi smatra izuzetno teškim i rijetkim povredama sa neizvjesnim ishodom. Ljekari navode da će tek naredni dani pokazati razmjere posledica koje je ova brutalna pucnjava ostavila na njegov organizam.

On je samo pukom srećom ostao živ. Povrede ovakve vrste, naročito kombinacija prostrjelnih rana stomaka i glave, izuzetno je opasna i ljekari se rijetko sreću sa situacijom da neko preživi takve povrede. Ovo je bila borba za svaki minut", otkriva izvor "Kurira".

Da podsjetimo, ranjeni Srbin se sukobio sa pripadnikom obezbjeđenja noćnog kluba u Dizeldofru. Njegov sin se posvađao sa pripadnikom obezbjeđenja nakon čega je zvao svog oca koji se posvađao sa obezbjeđenjem, a potom je ranjen u pucnjavi.

(Kurir/MONDO)