Najmanje 3.000 ljudi iz Kine, Sovjetskog Saveza i drugih zemalja bilo je podvrgnuto eksperimentima na ljudima koje je sprovodila „Jedinica 731“.

Izvor: kineska medijska grupa

U Kinu je iz Rusije dopremljen paket sa dokazima u vezi sa ozloglašenom japanskom „Jedinicom 731“ za biološko ratovanje iz vremena Drugog svjetskog rata, saopštio je u subotu Centralni arhiv Kine.

Arhivska građa iz Rusije obuhvata sudske spise o pripadnicima „Jedinice 731“, izvještaje o istragama zločina koje je jedinica počinila, kao i internu zvaničnu prepisku sovjetskih vlasti, u periodu od 11. maja 1939. do 25. decembra 1950. godine.

Tokom Drugog svjetskog rata, japanske okupacione snage uspostavile su mrežu biološkog ratovanja širom više azijskih zemalja, pri čemu je „Jedinica 731“, sa sjedištem u Harbinu, u sjeveroistočnoj kineskoj provinciji Hejlungđijang, služila kao strogo povjerljiva baza za razvoj biološkog oružja i sprovođenje eksperimenata na ljudima.

Najmanje 3.000 ljudi iz Kine, Sovjetskog Saveza i drugih zemalja bilo je podvrgnuto eksperimentima na ljudima koje je sprovodila „Jedinica 731“.