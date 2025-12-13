Iz uslova produženja izuzeti su državljani članica Evropske unije i članovi njihovih porodica, kao i državljani Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švajcarske Konfederacije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić

Vlada Crne Gore donijela je nove izmjene u postupku produženja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, kojima se ukida ranije predložena obaveza zapošljavanja najmanje tri lica u firmama stranaca. Umjesto toga, uslov za produženje biće dokaz o izmirenim poreskim obavezama pravnog lica u minimalnom iznosu od 5.000 eura godišnje.

Ove izmjene predviđene su amandmanom na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, koji je Vlada utvrdila na elektronskoj sjednici u četvrtak. Tada je odlučeno i povlačenje više prethodno predloženih amandmana koji su se odnosili na obavezno zapošljavanje crnogorskih državljana u firmama stranaca i vrijednost njihovih nekretnina.

Iz uslova produženja izuzeti su državljani članica Evropske unije i članovi njihovih porodica, kao i državljani Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švajcarske Konfederacije.

Za strance koji boravak produžavaju po osnovu nekretnine u Crnoj Gori, uslov će biti da je ona vrijedna najmanje 200.000 eura, što će se dokazivati rješenjem o utvrđivanju poreza na promet nepokretnosti izdanim od strane nadležnog lokalnog organa. U obrazloženju amandmana Vlada navodi da je cilj ovih izmjena „sprečavanje eventualnih zloupotreba i jačanje kontrole, uz jasnije i objektivnije kriterijume za odobravanje dozvola“.

Vlada je ranije, 30. oktobra, utvrdila više amandmana koji su uključivali i obavezno zapošljavanje crnogorskih državljana i određivanje minimalne neto godišnje zarade za strane radnike u IT sektoru i zdravstvu. Ti amandmani su povučeni jer bi, kako navode iz Vlade, stvarali administrativna opterećenja i bili nepouzdani pokazatelj održivosti firmi, a u sektoru IT-a i zdravstva potrebni su dodatni stručnjaci.

Prema podacima iz Vlade, u 2022. godini strancima je odobreno blizu 4.000 dozvola za privremeni boravak, u 2023. oko 4.100, u 2024. oko 4.529, dok je u ovoj godini izdano približno 5.260 dozvola.

Ove izmjene trebalo bi da olakšaju administrativne procedure za strane privrednike i omoguće stimulaciju zapošljavanja i razvoja kadra u ključnim sektorima, uz istovremeno osiguranje da se izmiruju poreske obaveze u Crnoj Gori.