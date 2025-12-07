Bačeni Molotovljevi kokteli na policijsku stanicu u Atini.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Grupa nepoznatih osoba večeras je bacila više Molotovljevih koktela na policijsku stanicu u Atini u Grčkoj, piše „Prototema“. Povrijeđenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Napad se dogodio večeras nešto prije 20 časova po lokalnom vremenu. Sumnja se da je napad izvela grupa od najmanje šest osoba, kada su prišli ulazu u policijsku stanicu i bacili tri Molotovljeva koktela.

Nakon napada, pobjegli su u nepoznatom pravcu. Istraga je u toku.