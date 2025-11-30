Amerikanci su potrošili 8,6 milijardi USD na kupovinu tokom “crnog petka”, pokazuju preliminarni podaci kompanije Adobe Analytics, uz napomenu da je većina transakcija obavljena putem laptopa i telefona, umjesto u radnjama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Amerikanci su potrošili 8,6 milijardi USD na kupovinu tokom “crnog petka”, pokazuju preliminarni podaci kompanije Adobe Analytics, uz napomenu da je većina transakcija obavljena putem laptopa i telefona, umjesto u radnjama.

Adobe Analytics je registrovao više od bilion posjeta američkim maloprodajnim sajtovima tokom dana povoljnih cijena, prenosi Capital.ba.

Kompanija je napomenula da to nijesu konačni podaci i da se očekuje da će konačni trošak povodom “crnog petka” biti između 11,7 i 11,9 milijardi USD.

Kupovina preko interneta umanjila je nekadašnji značaj “crnog petka”, a promocije robe i usluga povodom tog događaja raspoređene su tokom više sedmica.

Adobe Analytics očekuje da će “sajber ponedjeljak” donijeti 14,2 milijardi USD u online prodaji, što će biti povećanje od 6,3 milijarde USD u odnosu na prošlu godinu.