Donji dom francuskog parlamenta podržao je Predlog zakona o nacionalizaciji podružnice multinacionalne kompanije ArcelorMittal kako bi sačuvao radna mjesta u vodećem francuskom proizvođaču čelika.

Izvor: Unsplash/Anthony Choren

ArcelorMittal sa sjedištem u Luksemburgu planira da smanji troškove u Evropi koje bi u Francuskoj ugasile otprilike 270 radnih mjesta, prenosi Hrportfolio.

Poslanici ljevičarske stranke La France Insoumise (LFI) u donjem domu francuskog parlamenta predložili su zato zakon koji predviđa nacionalizaciju ogranka, uz obrazloženje da samo taj potez može spasiti kompaniju i njenih ukupno 15 hiljada radnih mjesta u Francuskoj.

Vrijednost kompanije se procijenjuje na tri milijarde EUR.

Donji dom parlamenta usvojio je predlog zakona sa 127 glasova za i 41 glasom protiv. Uz LFI, nacionalizaciju su podržali i socijalisti, komunisti i zeleni, krajnja desnica bila je suzdržana, a stranke koje podržavaju manjinsku Vladu bile su protiv.

U gornjem domu parlamenta dominiraju centrističke i stranke desnog centra koje će gotovo sigurno odbiti predlog.

Manjinska Vlada se usprotivila nacionalizaciji.

Ministar ekonomije Roland Lescure napisao je početkom sedmice na društvenim mrežama da je glasanje "populistički odgovor na strukturalni problem".

Ministar industrije Sébastien Martin poručio je da bi zakon mogao "oslabiti zaposlenost, umjesto da je zaštiti", istakavši da kompanija ugrožava pojačan uvoz iz Azije koji treba rješavati na evropskom nivou.

I izvršni direktor ArcelorMittal France, Alain Le Grix de la Salle, smatra da im probleme zadaje "destruktivan" uvoz, najprije iz Azije, uz prekomjerne globalne kapacitete.

Nacionalizacija neće riješiti probleme kompanije, dodao je De la Salle.

Kina je prošle godine proizvela proizvela milijardu tona čelika, više od polovine globalne proizvodnje. Indija je na drugom mjestu sa 150 miliona tona, Japan na trećem sa 84 miliona, a SAD na četvrtom sa 79 miliona, prema podacima udruženja proizvođača World Steel.

Evropa uveliko zaostaje, s 37 miliona tona proizvedenih u Njemačkoj, 20 miliona u Italiji, 12 miliona u Španiji i 11 miliona u Francuskoj.