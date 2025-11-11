Među napuštenim gradovima duhova, Dadlitaun u Konektikatu ističe se jezivošću. Nekadašnje naselje obavijeno je legendom o kletvi porodice Dadli, misterioznim smrtnim slučajevima i poltergajstskom aktivnošću, zbog čega je danas potpuno zabranjeno za posjete.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Među mnogim napuštenim gradovima duhova, malo je onih koji su jezivi kao Dadlitaun. Smješten u šumi zlokobnog naziva "Mračni ulaz" u Konektikatu, ovo nekadašnje naselje je obavijeno misterijom i legendom o kletvi, piše britanski Miror. Priča o Dadlitaunu je toliko zastrašujuća da su mnogi povukli paralele sa kultnim horor filmom iz 1999. godine, "Projekat: Vještica iz Blera".

Niz tragičnih i neobjašnjivih događaja primorao je stanovnike da pobjegnu, a decenijama kasnije, ovo mračno seosko područje postalo je magnet za istraživače paranormalnih pojava, znatiželjnike i vandale.

Naselje Dadlitaun je osnovano 1740-ih godina, a prvi stanovnici su bili Tomas Grifis i članovi porodice Dadli - Gideon, Barzilaj i Avijel, kojima se nekoliko godina kasnije pridružio Martin Dadli.

Iako je u njemu živio tek manji broj stanovnika, naselje je počelo da propadati tokom 19. vijeka, jer su se porodice selile u potrazi za boljim životom. Međutim, mračni kraj Dadlitauna počeo je dolaskom novog stanovnika, Natanijela Kartera. Ubrzo nakon njegovog dolaska, šest članova njegove porodice je oboljelo od kolere i umrlo. Preostali članovi porodice su napustili grad iz zdravstvenih razloga, ali su i oni ubrzo nakon toga umrli.

Tragedijama tu nije bio kraj. Geršon Holister, koji je gradio štalu za svog komšiju Vilijama Tanera, preminuo je pod misterioznim okolnostima ubrzo nakon što je progovorio o stvorenjima koja vrebaju iz sijenke. Ubrzo nakon toga, i sam Taner, ponavljajući tvrdnje svog pokojnog prijatelja, poludio je.

Među ostalim čudnim smrtnim slučajevima u naselju je i slučaj Sare Fej Svift, koju je udario grom tokom oluje 1804. godine. Njen muž, Herman, bio je neutješan zbog tragičnog gubitka i preminuo je ubrzo nakon nje. Ni njegova smrt nikada nije objašnjena.

Legenda o prokletstvu porodice Dadli

Do 1900. godine, svi preostali stanovnici su ili umrli ili su se odselili, ostavljajući Dadlitaun potpuno pustim. Mnogi vjeruju da koreni ovih nesreća sežu duboko u prošlost, do kletve koja je bačena na porodicu Dadli. Prema legendi, jedan od predaka porodice Dadli je pogubljen u Engleskoj odsijecanjem glave po naređenju kralja Henrija VII zbog izdaje, što je navodno bacilo kletvu na sve njegove potomke i zemlju koju nastane.

Vijek kasnije, tokom 1990-ih, područje je postalo žarište vandalizma i uništavanja. Situacija se pogoršala nakon objavljivanja filma "Projekat: vještica iz Blera" 1999. godine. Film, koji prikazuje ukleto selo i snimljen je u stilu "pronađenih snimaka", privukao je brojne lovce na duhove i radoznale posmatrače, pogoršavajući probleme sa neovlašćenim ulaskom.

Danas, Dadlitaun nosi nadimak "stvarno selo ukletih", a legenda kaže da kletva izaziva poltergajstsku aktivnost, nesreću i ludilo kod onih koji se usude da uđu. Da bi spriječili dalje uništavanje i nepoželjno ponašanje, vlasnici zemljišta na kojem se nekada nalazio Dadlitaun zatvorili su ga za javnost. Posjeta ovom ukletom mjestu sada je strogo zabranjena i smatra se nezakonitim ulaskom.