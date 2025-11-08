Čikago policija (CPD) pozvana je za pomoć i očistila je mjesto događaja. Napadač i vozilo i dalje su u bekstvu, saopštile su vlasti.

Vlasti u Čikagu tragaju za muškarcem koji je danas ispalio hice na agente američke Granične patrolne službe (U.S. Border Patrol) tokom sprovođenja imigracionih zakona u četvrti Little Village. Napadač je vozio crni džip i pobjegao sa mjesta događaja, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost (DHS).

Poslije pucnjave, grupa ljudi bacala je limenke sa bojom i cigle na vozila granične patrole, dodaje DHS. Lokalna televizija FOX 32 Chicago izvijestila je da je u incidentu korišćena fleš-bomba, dok su gomile građana okruživale federalne agente na više blokova. Najmanje jedna osoba je privedena.

Gradski odbornik Majkl Rodrigez iz 22. okruga objavio je video na Fejsbuku, kritikujući agente za „prouzrokovanje haosa“ u zajednici. „Oni rade stvari koje su neustavne, koje su protivzakonite. Prave strah i haos u našim zajednicama i to je neprihvatljivo“, izjavio je Rodrigez.

Takođe, odbornik Bajron Sigčo-Lopez iz 25. okruga prenosio je događaj uživo na društvenim mrežama, postavljajući pitanja agentima o prisustvu u četvrti koja je uglavnom naseljena meksičko-američkom zajednicom.

„Ovaj incident nije izolovan i odražava rastući i opasan trend nasilja i ometanja rada federalnih organa. U posljednja dva mjeseca zabilježen je porast napada i ometanja federalnih operacija, što ukazuje na opasnosti s kojima se naši agenti svakodnevno suočavaju. Nasilje mora prestati“, navodi DHS u saopštenju.