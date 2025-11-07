Danska će zabraniti korišćenje društvenih mreža mlađima od 15 godina, ali će djeca uz saglasnost roditelja moći da pristupe određenim platformama.

Izvor: Stefan_Stojanovic

Danska će zabraniti korišćenje društvenih mreža mlađima od 15 godina, saopštila je danas danska vlada, ali će roditelji moći da daju pristanak deci koja su napunila 13 godina za pristup određenim platformama.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je premijerka Mete Frederiksen u svom govoru u parlamentu u oktobru pozvala da se djeci ograniči korišćenje društvenih mreža zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje mladih.

"Takozvane društvene mreže rastu na krađi vremena, djetinjstva i dobrobiti naše djece, a mi tome sada stajemo na kraj", rekla je ministarka digitalizacije Karoline Stege Olsen.

Danska slijedi primer Australije

Većina stranaka u parlamentu najavila je da će podržati plan uoči zvaničnog glasanja. Djeca u Danskoj najčešće koriste Snepčet, Jutjub, Instagram i Tik-tok, saopštila je vlada.

Prema analizi danskog tijela za zaštitu tržišne konkurencije i potrošača iz februara ove godine, mladi u toj nordijskoj zemlji u prosjeku provode 2 sata i 40 minuta dnevno na društvenim mrežama, prenosi Index. Danska slijedi primer Australije, koja je prošle godine uvela zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina.