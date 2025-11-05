U najnovijem izveštaju, MMF procenjuje da bi prosječan dug u EU mogao da se udvostruči i dostigne oko 130 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2040. godine, ukoliko ne dođe do značajnih korekcija u trošenju i prikupljanju javnih prihoda.

Izvor: Profimedia

Evropska unija (EU) mora da preispita svoj socijalni model, zbog rasta javnog duga koji prijeti da postane "eksplozivan" ako se ne sprovedu reforme u poslovanju i sektoru rada, saopštio je Međunarodni monetarni fond (MMF).

MMF upozorava da pojedine članice – poput Italije, Francuske i Španije, već imaju dug iznad 100 odsto BDP-a, zbog čega su pod nadzorom Evropske komisije (EK) kroz proceduru prekomjernog deficita, prenosi Tanjug.

Kako se navodi, tradicionalne mjere konsolidacije, poput privremenih rezova ili povećanja poreza, više nijesu dovoljne u državama sa hronično visokim deficitima.

Fond ocjenjuje da veći fiskalni pritisak proizlazi iz dvije paralelne obaveze evropskih država. Potreba za ulaganjima u odbranu i energetsku tranziciju su sve veće, dok istovremeno rastu troškovi povezani sa starenjem stanovništva, kao što su izdaci za zdravstvo i penzije, piše briselski Euraktiv.

Fond predlaže evropskim državama da "rasterete" javni sektor kroz podsticanje rasta i efikasnosti, ojačaju jedistveno tržište kapitala i energije, pojednostave regulatorne procedure za privredu i više koriste zajedničko evropsko zaduživanje za ključne infrastrukturne projekte.

MMF procenjuje da bi ove reforme donekle ublažile potrebu za oštrim budžetskim rezovima, ali da vjerovatno neće biti dovoljne.

Fond zato dodaje da će "šire preispitivanje socijalnog ugovora" u Evropi biti neophodno, što bi u praksi moglo da znači razdvajanje osnovnih i "premijum" usluga u oblasti penzija, zdravstva i obrazovanja, pri čemu bi samo osnovni nivo u potpunosti finansirala država.

Takve reforme nose političke i društvene rizike, a Fond preporučuje evropskim političarima da ih uvode postepeno i javno objašnjavaju građanima kako bi se očuvalo povjerenje u društvu i legitimitet promjena.